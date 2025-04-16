У Харламова вскрылись финансовые проблемы после пугающего инцидента на съемках

Гарик Харламов столкнулся с финансовыми трудностями. Шоумен потерял более 5 миллионов рублей на своем новом бизнесе.

По информации телеграм-канала "Звездач", Гарик зарегистрировал компанию под названием ООО "УК "Бульдог" в конце 2023 года, намереваясь завоевать "гастрономический мир столицы". Однако, несмотря на амбициозные планы, компания не смогла оправдать ожидания.

Согласно последней бухгалтерской отчетности, выручка фирмы составила 19 миллионов рублей, но убытки достигли 5,2 миллиона. Стоит отметить, что это не первая попытка Харламова расширить свои горизонты. В начале апреля стало известно, что его кинокомпания "Комэкс" достигла впечатляющей выручки в 647 миллионов рублей в 2024 году. Основное направление этой компании — производство кинофильмов и телешоу.

Гарик Харламов начал свою карьеру в КВН, где проявил себя в командах "Сборная Москвы "МАМИ" и "Незолотая молодежь", последняя из которых добилась успеха в Высшей лиге. С тех пор он много работал на телевидении, включая такие проекты как "Три обезьяны" и "Натуральный обмен" на МУЗ-ТВ. Однако настоящий успех пришел к нему с Comedy Club, где он стал одним из самых узнаваемых лиц.

Ранее Харламов попал в больницу после съемок нового шоу под рабочим названием "Караоке Club". Во время записи программы случился пугающий инцидент, который потребовал медицинского вмешательства. 44-летний артист столкнулся с неприятной ситуацией: в его ухе застрял микронаушник, используемый для связи с режиссером.