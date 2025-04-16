Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое

Марго Овсянникова считает себя близкой подругой Авроры Кибы.

Фаворитка поп-короля Филиппа Киркорова Марго Овсянникова поделилась информацией о том, что ей известны многие сокровенные тайны 19-летней Авроры, будущей супруги Григория Лепса. Артистка доверительно сообщила, что между ними установилась особая связь, благодаря которой она стала хранительницей личных секретов молодой избранницы знаменитого исполнителя. В беседе с журналистами, Марго сообщила, что часто общается с Авророй, подчеркнув, что считает ее одной из немногих близких подруг в артистической среде.

Марго заверила, что ни при каких обстоятельствах не разгласит информацию, которая касается подруги, однако при этом отметила, что, несмотря юный возраст, Аврора уже обладает богатым жизненным опытом.

"Она уже прошла через многое и повзрослела не по годам", – сообщила певица.

Марго подчеркнула, что они прекрасно понимают друг друга и общаются на любые темы. По причине крепкой дружбы, Марго предпочла воздержаться от комментариев по поводу романа Авроры и Лепса, объяснив это нежеланием вмешиваться в чужую личную жизнь.

Стоит напомнить, что Аврора Киба была замечена на праздновании дня рождения Марго в конце марта. Именинница поделилась впечатлениями, отметив душевную и яркую атмосферу праздника, на который съехались друзья, родственники и коллеги из разных уголков мира, включая Макеевку, Дубай и различные регионы России.

Аврора Киба и Григорий Лепс ранее заявляли о планах сочетаться браком в этом году, однако пока пара не делала официальных заявлений по поводу предстоящего торжества.

