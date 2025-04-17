39-летнюю Бузову заподозрили в беременности после отъезда из России

39-летняя певица Ольга Бузова в очередной раз всполошила общественность. Певица поделилась свежим снимком с отдыха в Китае.

На фотографии артистка позирует в стильном купальнике с анималистичным принтом, держа в руке кокос. Знаменитость решила во всей красе показать, как проводит время на солнечном побережье.

Ольга наслаждается местными красотами, исследуя достопримечательности и расслабляясь на пляже.

"Один пляжный день в картинках", — написала она на своей странице.

Стоит отметить, что далеко не все поклонники оценили ее новую публикацию положительно. В комментариях разразилась волна критики, касающаяся ее внешнего вида. Некоторые подписчики заметили изменения в фигуре Ольги и начали высказывать предположения о ее возможной беременности.

Ольга Бузова не только активно ведет блог, но и продолжает свою карьеру в музыке и телевидении. Ранее она также сделала заявление о том, что планирует назвать своего будущего сына Алексеем в честь известного рэпера Гуфа.

На протяжении последних месяцев певица то и дело намекала на новый роман, который, возможно, стал для нее важным шагом к осуществлению мечты о семейном счастье. Она даже обратилась к своим подписчикам с просьбой помочь выбрать дату для свадьбы, что вызвало еще больше слухов и домыслов.