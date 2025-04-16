Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы высказал свое недовольство по поводу отношений покойного сына с певицей Анной Седоковой.

Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы высказал свое недовольство по поводу отношений покойного сына с певицей Анной Седоковой. Райтис Тимма заявил, что считает их брак неудачным и обвинил Седокову в том, что она использовала Яниса для своих целей.

Кроме того, отец покойного баскетболиста заявил о пропаже брендовой одежды и обуви сына. Он убежден в том, что коллекция редких экземпляров ушла с молотка не без участия бывшей невестки.

"С каждой команды по майке, по две, по три. Мне, например, на эти бренды совсем наплевать. Особо некоторые решили, что это можно отдать, а другое отдавать нельзя, понимаете? Там были трусы и носки, точно были, да. Две миски для собаки, например. Конечно, у нас с мисками очень трудно в Латвии, но спасибо большое", — цитирует Райтиса Тимму Пятый канал.

Друг Яниса также поддержал эту точку зрения. Марк Пугачев утверждает, что певица "высосала" из спортсмена все возможные выгоды, а затем, когда поняла, что больше ничего не добьется, решила двигаться дальше.

С момента трагической смерти Яниса прошло четыре месяца. Его близкие до сих пор не могут смириться с потерей. В то же время Анна Седокова, похоже, быстро пришла в себя. Она вернулась к активной деятельности в шоу-бизнесе и даже выпустила новый хит.

В социальных сетях певицы появились фотографии с загадочным мужчиной и роскошные букеты, что вызвало негативную реакцию у ее подписчиков. Многие посчитали, что такое поведение является неуважением к памяти Яниса и его семье.

Некоторые коллеги Седоковой утверждают, что она перестала скорбеть гораздо раньше. После похорон начали появляться слухи о ее романах, в том числе с женатым хоккеистом Сергеем Плотниковым. Друг Яниса заявил, что у него есть доказательства измен со стороны Седоковой. По его словам, во время флирта певицы с другими мужчинами Янис находился с ее детьми.

Сейчас поклонники обсуждают нового ухажера Анны, предполагая, что это помощник тренера футбольной команды "Зенит" Анатолий Тимощук. Однако сама Седокова опровергла эти слухи и заявила, что дружит с женой Тимощука. Она также подчеркнула, что до сих пор помнит Яниса.