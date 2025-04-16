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Среда 16 апреля

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Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне

Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне
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Сын Агаты Муцениеце давно живет с отцом.

Актриса Агата Муцениеце появилась на премии "Voice Главные лица 2025" в сопровождении своего возлюбленного, музыканта Петра Дранги. Парочка, надо сказать, смотрелась очень даже гармонично на красной дорожке. Агата, как всегда, была в центре внимания, и журналисты, конечно, не упустили возможности задать ей пару вопросов, один из которых, по всей видимости, оказался совсем некстати.

Корреспондент поинтересовался, правда ли, что из-за этого самого кабаре-шоу травят ее 12-летнего сына Тимофея, от Павла Прилучного. И тут Агата, которая до этого мило улыбалась и отвечала на вопросы, повела себя совершенно неожиданно. Актриса резко развернулась, как отрезала, и, бросив на ходу "До свидания", быстро удалилась, оставив журналиста в некотором замешательстве.

Напомним, что Агата и ее бывший муж Павел Прилучный уже довольно давно ведут непростые судебные баталии. Осенью прошлого года они начали разбираться с алиментами и вопросом, с кем же из родителей должен жить их 12-летний сын Тимофей. Уже больше полугода мальчик живет отдельно от мамы, и, якобы, это его собственное желание.

Интересно, что незадолго до этого Агата, комментируя эту сложную ситуацию с сыном, не то в шутку, не то всерьез, назвала его "откидышем". Такая вот ирония с грустным оттенком, видимо, – способ Агаты справляться с непростыми жизненными обстоятельствами. В общем, история с сыном, похоже, для Агаты – тема очень болезненная, раз уж даже на светском мероприятии она предпочла уйти от прямого ответа.

Шоу-бизнес в Telegram

16 апреля 2025, 10:17
Агата Муцениеце. Фото: Youtube / @regina_todorenko
Super✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @agataagata
Фото: соцсети / @bugevuge

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