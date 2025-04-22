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Вторник 22 апреля

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Сафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха

Сафронов прервал молчание из-за кончины Церетели: Ушла эпоха
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Художник Никас Сафронов выразил свои соболезнования в связи с кончиной известного скульптора Зураба Церетели. Художник ушел из жизни в результате остановки сердца.

Сафронов сообщил, что Церетели был не только выдающимся мастером своего дела, но и человеком, который оставил значительный след в истории искусства. Он охарактеризовал скульптора как жизнелюбца, который всегда стремился создавать произведения, доступные широкой публике.

"Не про каждого человека можно сказать: "Ушла эпоха!" Сегодня мы потеряли настоящую глыбу, титана мирового искусства — Зураба Константиновича Церетели. Мне очень грустно осознавать эту утрату. Он был не только выдающимся скульптором, но и замечательным другом, меценатом и человеком с добрым сердцем", — отметил Сафронов.

По его словам, Церетели всегда стремился к тому, чтобы его творчество было близко народу, и именно эта черта сделала его уникальным. Сафронов также добавил, что память о Церетели будет жить в его произведениях. Особенно он выделил музей на Большой Грузинской улице, который стал отражением внутреннего мира скульптора. "Каждый уголок этого музея — это часть его души и творческой энергии. Теперь его нет с нами, но он остался — в своих работах, в своих пространствах, в памяти всех, кто имел счастье знать его или хотя бы видеть его творения", — сказал художник.

Никас подчеркнул, что уважение к Церетели испытывали многие, и его вклад в искусство сложно переоценить. "Светлая память этому великому человеку! Его работы будут вдохновлять будущие поколения художников и ценителей искусства", — резюмировал он.

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22 апреля 2025, 15:01
Никас Сафронов. Фото: соцсети
Страсти✓ Надежный источник

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