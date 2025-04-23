"Уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить": Симоньян сделала признание на фоне трагедии с Кеосаяном

Маргарита Симоньян постоянно молилась и почти ничего не ела.

Жена находящегося в коме Тиграна Кеосаяна Маргарита Симоньян в интервью с Борисом Корчевниковым откровенно поделилась подробностями тяжелой болезни своего супруга.

По словам Симоньян, серьезные проблемы со здоровьем у 59-летнего Тиграна Кеосаяна начались в декабре прошлого года. Ситуация оказалась критической: режиссер пережил клиническую смерть и впал в кому. Маргарита призналась, что весь первый месяц после случившегося провела буквально на ногах рядом с супругом в больнице. Она сообщила, что от сильнейшего стресса и переживаний в первую неделю она практически ничего не ела и провела этот месяц в непрерывных молитвах, умоляя о его спасении.

Находясь в состоянии крайнего отчаяния из-за критического состояния мужа, Симоньян призналась, что у нее возникла страшная мысль – уехать в зону боевых действий.

"Я тогда решила, что если это кома и такая тяжелая ситуация, то я уеду на спецоперацию, потому что я не могу больше жить ", – рассказала Симоньян.

Она объяснила, что в тот момент не видела смысла и сил жить дальше, полагая, что ее сестры смогут позаботиться об их детях, а для нее самой смерть на фронте стала бы своеобразным утешением и способом "встретиться с Господом".



Однако от этой идеи ей пришлось отказаться из-за некоего тяжелого происшествия, случившегося с детьми, подробности которого она решила не раскрывать. Симоньян рассказала, что это событие заставило ее вернуться домой и осознать, что она не может так поступить ни с детьми, ни с сестрами, ни с матерью, ни со свекровью.

Она поделилась, что тогда сказала себе, что должна взять себя в руки и что никто не обещал ей быть всегда счастливой. Маргарита подчеркнула, что теперь она живет, движимая чувством долга – перед детьми, свекровью и, по ее словам, перед страной, считая, что нельзя позволять себе расклеиваться.

Тигран Кеосаян, несмотря на прошедшие месяцы, до сих пор находится под наблюдением врачей в больнице. Маргарита рассказала, что каждый день навещает его. Она поделилась обнадеживающими деталями о его состоянии: хотя Тигран еще не может говорить, он уже начал реагировать на внешние раздражители и обращение к нему. Симоньян привела пример, что на ее просьбу моргнуть, если он слышит ее, он моргает, а когда она разговаривает с ним, у него начинают шевелиться губы, и он даже протягивает к ней руки. Она назвала эти признаки маленькими, но очень важными шагами на пути к восстановлению.

В ходе интервью Маргарита также напомнила о давней истории болезни Тиграна Кеосаяна, связанной с сердцем. Она сообщила, что еще в 43 года, за два года до их знакомства, он перенес три инфаркта, и тогда врачи давали ему очень неблагоприятный прогноз – всего около трех лет жизни. Маргарита и Тигран познакомились, когда ему было 45, и с тех пор прошло уже много лет.

Симоньян отметила, что медики всегда выражали удивление тому, как, несмотря на такое серьезное заболевание, режиссер ведет полноценную и очень активную жизнь: воспитывает детей, ведет передачи, снимает кино, много путешествует. В качестве недавнего примера его жизнелюбия и активности она упомянула их прошлогоднюю поездку на поезде в Китай, которую, со слов Тиграна, он назвал лучшим путешествием в своей жизни.

