Семенович всполошила россиян резким заявлением после известия о болезни: Устала

Анна Семенович шокировала своих поклонников неожиданным заявлением. Артистка объявила о желании отказаться от работы.

В своих социальных сетях Анна поделилась откровениями и призналась, что устала от постоянной суеты и стремится к отдыху. "Устала. Хочу просто отдыхать и пить шампанское", — написала она в своих сторис, сопроводив пост меланхоличными кадрами.

Это заявление вызвало бурное обсуждение среди фанатов, которые стали активно обсуждать, что же стоит за словами своей любимой артистки. Неясно, идет ли речь о временной паузе в карьере или же о более серьезном решении, которое может повлиять на ее дальнейшую деятельность.

Несмотря на периодические заявления о желании замедлить темп жизни, Семенович остается одной из самых востребованных медийных персон в стране. В последние годы она активно занималась музыкальными проектами, снималась на телевидении и участвовала в различных шоу.

Ранее Семенович делилась с подписчиками в своем микроблоге новостью о том, что ее состояние здоровья резко ухудшилось из-за пренебрежения к собственному самочувствию. Артистка рассказала, что еще в начале апреля почувствовала себя плохо – у нее поднялась высокая температура, появился озноб и сильная боль в горле. Несмотря на явные признаки болезни, Семенович, сославшись на ранее взятые на себя обязательства, не смогла отменить участие в запланированных мероприятиях.