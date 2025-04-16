Простая оплошность обернулась для Хилькевич сокрушительным провалом

Анна Хилькевич поделилась печальной новостью о том, что упустила роль своей мечты.

Знаменитость рассказала о том, как опоздание на кастинг стало причиной того, что ее место заняла другая актриса. Эта ситуация стала настоящим ударом для Хилькевич, ведь речь шла о роли матери в проекте, который основан на известной детской книге.

Анна призналась, что давно мечтала о данной роли, так как она прекрасно подходит ей как многодетной маме. "Я всегда хотела сыграть такую роль, ведь у меня трое дочек", — поделилась актриса.

Однако, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Из-за того что она допустила оплошность и не успела на кастинг, продюсеры уже утвердили другую звезду, что стало для нее сокрушительным провалом. Актриса отметила, что готова идти на жертвы ради хорошей роли.

Она не боится серьезных изменений в своем образе — будь то набор веса или изменение прически. По ее словам, важно не только желание, но и качество проекта. "Если я вижу, что режиссер действительно талантлив и заинтересован в создании глубокого произведения, я готова на многое", — подчеркнула Хилькевич. Она даже не исключает возможности сняться в откровенных сценах, если уверена в успехе фильма.

Несмотря на разочарование, Анна продолжает верить в свои силы и возможности. Она уверена, что впереди у нее еще много интересных ролей и проектов. Актриса подчеркивает, что каждая неудача — это лишь шаг к чему-то большему и важному. "Я не собираюсь сдаваться, и обязательно найду свою роль", — добавила она.