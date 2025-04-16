Асмус вынесли вердикт после неадекватного поведения на съемках: Профнепригодность

Недавний скандал вокруг съемок сериала "Склифосовский" не утихает по сей день.

Режиссер проекта Мария Агранович вынесла вердикт в отношении актрисы Кристины Асмус. В интервью изданию Super она подтвердила информацию о том, что актриса была выгнана со съемочной площадки из-за своего поведения, которое режиссер охарактеризовала как "профнепригодность".

Ситуация начала развиваться, когда появились слухи о том, что Асмус вела себя неадекватно, устраивала истерики и требовала изменить сценарий в угоду своим предпочтениям. Эти сообщения вызвали бурное обсуждение среди поклонников актрисы и зрителей сериала. Многие стали задаваться вопросом, действительно ли такое поведение допустимо на съемочной площадке, где трудятся десятки профессионалов.

Кристина Асмус, в свою очередь, попыталась опровергнуть обвинения в своем агрессивном поведении. Она заявила, что не собирается комментировать ситуацию. Однако слова Агранович, подтверждающие информацию о конфликте, добавили масла в огонь. Режиссер подчеркнула, что не может оставаться безучастной к происходящему и считает важным донести правду о ситуации.

"Я могу сказать так, что правда [то, что писали про Асмус]. Это профнепригодность, на мой взгляд", — отметила она, намекая на то, что поведение актрисы неприемлемо для профессиональной среды.

Агранович также добавила, что не будет углубляться в детали из-за соглашений с продюсерами. Скандал вызвал широкий резонанс в социальных сетях, где пользователи активно обсуждают как поведение Асмус, так и реакцию Агранович. Некоторые поддерживают режиссера, считая ее слова оправданными и необходимыми для поддержания профессиональных стандартов на съемках. Другие же выступают в защиту Асмус, утверждая, что такие конфликты могут возникать из-за стресса и давления на актеров.