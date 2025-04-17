Вышедший на сцену Ургант обратился к Пугачевой по важному поводу

Иван Ургант отметил свой 47-й день рождения в Израиле.

Ведущий, известный своим обаянием и талантом, поделился моментами торжества в социальных сетях, где его подписчики смогли увидеть яркие кадры с концерта. На сцене к Урганту присоединился его давний друг и коллега Александр Гудков.

В одном из номеров Гудков трогательно "помянул" Дмитрия Хрусталева, соведущего программы "Вечерний Ургант", который не смог присутствовать на праздновании, так как находился в России. В знак уважения к коллеге Гудков возложил цветы на пустое место рядом с Ургантом. Это вызвало искренние эмоции у зрителей.

Особое внимание на концерте было уделено Алле Пугачевой, чей день рождения пришелся на 15 апреля. Ургант исполнил знаменитую песню "Миллион алых роз", посвятив ее примадонне российской эстрады. Ведущий с теплотой произнес: "Алла Борисовна, с прошедшим".

Поклонники Урганта активно комментировали его выступление в социальных сетях. Их восторженные отзывы не заставили себя ждать. Судя по всему, Иван по-прежнему остается любимцем публики, способным создавать атмосферу праздника и радости.