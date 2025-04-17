59-летня вдова Этуша всего за два дня перебила свой запах благодаря необычной ложке

Елена Этуш – третья жена легендарного актера театра и кино Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала их счастью. Но уже седьмой год Елена Евгеньевна – вдова...

Елена Этуш – человек не публичный. Она не ходит на ток-шоу, не появляется в свете, не любит праздного мелькания. Живет скромно, посвящая себя хранению и увековечиванию памяти о своем великом муже Владимире Этуше – выпускает книги, разбирает архивы, устанавливает и достойно содержит памятники, мемориальные доски...

Но, видимо, поэтому ее так и любят россияне, жадно ловя каждую новость о вдове Этуша. Она ничего не делает специально, чтобы о ней написали, а просто живет обычной жизнью. И, тем не менее, даже самые рядовые события Елены Этуш становятся поводом для освещения в прессе.

Взять хотя бы новость о том, что Елена Евгеньевна купила себе духи, которые любила ныне покойная королева Елизавета II. Казалось бы, ну кому какая разница, какой запах у вдовы. Однако новость про это заинтересовала 16 тысяч человек!

Прошло всего два дня, и 59-летня вдова Этуша перебила этот свой запах по прочтениям благодаря другой новости – о необычной ложке. Она рассказала, как купила в популярном интернет-магазине винтажный сувенирный набор, выпущенный в 1953 году по случаю восшествия на престол королевы Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооруженными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии Елизаветы II. И эту новость уже прочло более 67 тысяч человек!

А это говорит о том, что люди скучают по простым человеческим новостям, что уважают Елену Этуш и что она круче многих наших звезд, которые не всегда вызывают такой интерес и ажиотаж.