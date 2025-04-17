59-летня вдова Этуша всего за два дня перебила свой запах благодаря необычной ложке

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Четверг 17 апреля

10:2559-летня вдова Этуша всего за два дня перебила свой запах благодаря необычной ложке 10:16Вокруг дня рождения Пугачевой разгорелся крупный скандал 09:15Алена Апина публично плюнула в своих коллег 08:26Оставшаяся в одиночестве Слава решила увести Евгения Петросяна из семьи: Бросайте свою швабру 03:58Обратился к религии и не дает интервью: как живет Михаил Ефремов после освобождения 00:40У Пугачевой и Галкина* закончились деньги на содержание замка в Грязи 00:23Принц Гарри не знал о смертельном заболевании своего отца 22:01Асмус вынесли вердикт после неадекватного поведения на съемках: Профнепригодность 21:46Семенович всполошила россиян резким заявлением после известия о болезни: Устала 20:42Гонорары страдающей из-за серьезной болезни Кадышевой взлетели до небес 19:32У Харламова вскрылись финансовые проблемы после пугающего инцидента на съемках 17:59Простая оплошность обернулась для Хилькевич сокрушительным провалом 17:20Казахстан получит доступ к технологиям Amazon от "Фридом Финанс" 16:58Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду 16:04Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа 14:22"Отмененный" Данила Козловский возвращается на российское телевидение 13:55Иосиф Пригожин неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса 13:41"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская 13:40Непубличный сенатор 13:13Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве 11:50Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу 11:07Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме 10:21Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля 10:17Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне 09:37Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну 09:29Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну 06:52Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе 03:08Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности 00:49Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 22:15Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций 21:54Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова 21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы
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59-летня вдова Этуша всего за два дня перебила свой запах благодаря необычной ложке

59-летня вдова Этуша всего за два дня перебила свой запах благодаря необычной ложке

Елена Этуш – третья жена легендарного актера театра и кино Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Разница в 42 года не мешала их счастью. Но уже седьмой год Елена Евгеньевна – вдова...

Елена Этуш – человек не публичный. Она не ходит на ток-шоу, не появляется в свете, не любит праздного мелькания. Живет скромно, посвящая себя хранению и увековечиванию памяти о своем великом муже Владимире Этуше – выпускает книги, разбирает архивы, устанавливает и достойно содержит памятники, мемориальные доски...

Но, видимо, поэтому ее так и любят россияне, жадно ловя каждую новость о вдове Этуша. Она ничего не делает специально, чтобы о ней написали, а просто живет обычной жизнью. И, тем не менее, даже самые рядовые события Елены Этуш становятся поводом для освещения в прессе.

Взять хотя бы новость о том, что Елена Евгеньевна купила себе духи, которые любила ныне покойная королева Елизавета II. Казалось бы, ну кому какая разница, какой запах у вдовы. Однако новость про это заинтересовала 16 тысяч человек!

Фото: Дни.ру

Прошло всего два дня, и 59-летня вдова Этуша перебила этот свой запах по прочтениям благодаря другой новости – о необычной ложке. Она рассказала, как купила в популярном интернет-магазине винтажный сувенирный набор, выпущенный в 1953 году по случаю восшествия на престол королевы Великобритании и Северной Ирландии и королевств Содружества из Виндзорской династии, верховного главнокомандующего вооруженными силами Великобритании, верховного правителя Церкви Англии Елизаветы II. И эту новость уже прочло более 67 тысяч человек!

Фото: Дни.ру

А это говорит о том, что люди скучают по простым человеческим новостям, что уважают Елену Этуш и что она круче многих наших звезд, которые не всегда вызывают такой интерес и ажиотаж.

Шоу-бизнес в Telegram

17 апреля 2025, 10:25
Фото: социальные сети Елены Этуш
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Смоктуновский, Этуш, Никулин и другие актеры, прошедшие Великую Отечественную войну

Фото: Vadim Nekrasov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Lev Sherstennikov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Mikola Gnisyuk / Russian Look / www.globallookpress.com

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