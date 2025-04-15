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Вторник 15 апреля

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Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова

Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова
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После выхода из колонии Михаил Ефремов завел аккаунт в Телеграме. Это стало заметным событием в его жизни, поскольку артист только начинает адаптироваться в нормальной среде.

На данный момент номер артиста, который использовался до заключения, появился в мессенджере с отметкой "онлайн". Это дало возможность журналистам попытаться связаться с артистом и узнать о его планах на будущее.

Корреспонденту издания Daily Storm не удалось установить контакт с Ефремовым сразу. Когда звонок прошел, на другом конце провода раздалось молчание, а затем связь была неожиданно прервана. В переписке актер также проявил сдержанность: на вопрос о творческих планах он ответил кратко: "Без комментариев". Остальные сообщения были прочитаны, но на них не последовало ответа.

Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019)

Ефремов был условно-досрочно освобожден 24 марта, а решение вступило в силу 9 апреля 2025 года. В прессе появлялись слухи о том, что актер планировал устроить фуршет для заключенных перед своим выходом на свободу. Однако адвокат Михаила, Юрий Падалко, опроверг эти слухи, заявив, что никаких подобных мероприятий не планируется.

По словам адвоката, в ближайшее время Ефремов сосредоточится на своем здоровье и лечении. Он также отметил, что актер бросил курить во время заключения и пообещал отказаться от алкоголя, который стал его главным врагом.

Михаил Ефремов был осужден за смертельное ДТП, произошедшее в 2020 году. Первоначально ему был назначен срок в восемь лет колонии общего режима, но позже он был сокращен до 7,5 лет. В заключении артист провел около четырех с половиной лет.

Шоу-бизнес в Telegram

15 апреля 2025, 16:37
Михаил Ефремов. Кадр из телесериала "Полет" (2019)
Daily Storm✓ Надежный источник

Фоторепортаж

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Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
Фото:Михаил Терещенко/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото:Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Пресс-служба Пресненского районного суда Москвы/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

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