Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова

После выхода из колонии Михаил Ефремов завел аккаунт в Телеграме. Это стало заметным событием в его жизни, поскольку артист только начинает адаптироваться в нормальной среде.

На данный момент номер артиста, который использовался до заключения, появился в мессенджере с отметкой "онлайн". Это дало возможность журналистам попытаться связаться с артистом и узнать о его планах на будущее.

Корреспонденту издания Daily Storm не удалось установить контакт с Ефремовым сразу. Когда звонок прошел, на другом конце провода раздалось молчание, а затем связь была неожиданно прервана. В переписке актер также проявил сдержанность: на вопрос о творческих планах он ответил кратко: "Без комментариев". Остальные сообщения были прочитаны, но на них не последовало ответа.

Ефремов был условно-досрочно освобожден 24 марта, а решение вступило в силу 9 апреля 2025 года. В прессе появлялись слухи о том, что актер планировал устроить фуршет для заключенных перед своим выходом на свободу. Однако адвокат Михаила, Юрий Падалко, опроверг эти слухи, заявив, что никаких подобных мероприятий не планируется.

По словам адвоката, в ближайшее время Ефремов сосредоточится на своем здоровье и лечении. Он также отметил, что актер бросил курить во время заключения и пообещал отказаться от алкоголя, который стал его главным врагом.

Михаил Ефремов был осужден за смертельное ДТП, произошедшее в 2020 году. Первоначально ему был назначен срок в восемь лет колонии общего режима, но позже он был сокращен до 7,5 лет. В заключении артист провел около четырех с половиной лет.