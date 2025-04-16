"Отмененный" Данила Козловский возвращается на российское телевидение

Данила Козловский появится в фильме, который включили в сетку вещаний.

Актер Данила Козловский, столкнувшийся с отменой проектов и попаданием в "черные списки" российского телевидения с 2022 года, неожиданно возвращается на экраны, сообщает "Утро.ру".

Фильм "Викинг", где он сыграл главную роль, будет показан 19 апреля на "Первом канале" в 18:25, сразу после вечерних новостей, что является одним из самых рейтинговых слотов прайм-тайма. Как сообщается на сайте телеканала, решение о включении фильма в сетку вещания связано с его исторической тематикой – крещением Руси. "Викинг", вышедший в 2016 году, рассказывает историю князя Владимира, роль которого исполнил Данила Козловский.

После 2022 года актер столкнулся с проблемами в карьере из-за своей позиции по отношению к политике России. В настоящее время Козловский гастролирует за границей со своим моноспектаклем, где его поддерживает Алла Пугачева. Артист неоднократно выражал одобрение певице и посещал ее выступления.

По информации СМИ, Козловский проживает в России. Он остался в Москве со своей возлюбленной Оксаной Акиньшиной, но часто навещает дочь в США.

Ранее сообщалось об антироссийской провокации на одном из концертов Данилы Козловского в Лондоне, где выкрикивали лозунги в поддержку Украины.

