Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду

Самочувствие Петросяна ухудшилось Тесты Сын поставил на место зарвавшуюся Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Среда 16 апреля

17:20Казахстан получит доступ к технологиям Amazon от "Фридом Финанс" 16:58Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду 16:04Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа 14:22"Отмененный" Данила Козловский возвращается на российское телевидение 13:55Иосиф Пригожин неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса 13:41"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская 13:40Непубличный сенатор 13:13Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве 11:50Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу 11:07Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме 10:21Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля 10:17Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне 09:37Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну 09:29Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну 06:52Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе 03:08Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности 00:49Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 22:15Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций 21:54Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова 21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду

Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду
143

Певец Николай Басков поделился своими впечатлениями о процессе ремонта в своем доме. Это, по его словам, стало настоящим испытанием.

На фестивале "Удачные песни" артист рассказал о тонкостях обустройства своего жилья и о том, как он выбирает материалы и мебель для интерьера. Основной проблемой, с которой столкнулся Басков, стала нехватка необходимых материалов в России.

Артист отметил, что процесс затянулся из-за задержек с поставками. "Ткани у нас все равно не ткут, приходится ждать. Полгода вот ждем. Российские просто не делают так, не подходит", — объяснил он.

Николай подчеркнул, что его дом — это не просто жилье, а "умное" пространство, где каждая деталь продумана до мелочей. Он выбрал отечественные аналоги для оформления интерьера, которые по качеству не уступают зарубежным. "Всю мебель мне делала российский дизайнер. Просто потрясающе, один в один, как с итальянским брендом. Даже лучше сделали", — похвалил он своих соотечественников.

Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов

Особое внимание Басков уделил своему рабочему пространству, оформленному в итальянском стиле. Однако, получив итальянский кабинет, он остался недоволен его качеством: "Там были дырки, не было нужных комодов и шкафов". В результате певец обратился к российским производителям, которые смогли создать идеальный вариант. "Мне наши сделали один в один просто, в чистоту, даже не придраться", — восхитился артист.

Когда речь зашла о стоимости ремонта, Басков предпочел уклониться от конкретных цифр. "Если я буду считать, я с ума сойду", — с улыбкой сказал он. Несмотря на все трудности и затраты, артист не жалуется на финансовые возможности. "Ем я мало, любят меня бесплатно", — подметил он с иронией.

Шоу-бизнес в Telegram

16 апреля 2025, 16:58
Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Попавший в серьезное ДТП Басков сделал заявление: За рулем больше не езжу

Басков поддержал оскандалившуюся Лолиту и сравнил ее с Овечкиным
Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа

Отец покойного Тиммы обвинил Седокову в присвоении трусов и носков бывшего мужа
Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы высказал свое недовольство по поводу отношений покойного сына с певицей Анной Седоковой. Отец латвийского баскетболиста Яниса Тиммы высказал свое недовольство по поводу отношений покойного сына с певицей Анной Седоковой.

"Отмененный" Данила Козловский возвращается на российское телевидение

"Отмененный" Данила Козловский возвращается на российское телевидение
Данила Козловский появится в фильме, который включили в сетку вещаний. Актер Данила Козловский, столкнувшийся с отменой проектов и попаданием в "черные списки" российского телевидения с 2022 года, неожиданно возвращается на экраны, сообщает "Утро.

Иосиф Пригожин неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса

Иосиф Пригожин неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса
Иосиф Пригожин открыл творческий путь многим артистам. Иосиф Пригожин, известный продюсер и муж певицы Валерии неожиданно вылил всю неприглядную правду о закулисье шоу-бизнеса.

"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская

"Стальные нервы": как живет родившая без мужа пианистка Цымбалюк-Романовская
25 марта Виталина Цымбалюк-Романовская родила дочь Викторию. Родила, не будучи в замужем. Корреспондент "Дни.ру" узнал, как справляется 46-летняя пианистка с ролью мамы. Бывшая жена Армена Джигарханяна принципиально отказалась от помощников и нянь – говорит, что не может допустить, чтобы ее долгожданный ребенок рос на чужих руках.

Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве

Певица Алсу появилась на премии в бриллиантах по цене квартиры в Москве
Алсу развелась больше, чем полгода назад. Алсу появилась на красной дорожке в ослепительном образе.

Выбор читателей

15/04ВтрПриплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 15/04ВтрСтало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 16/04СрдФаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 15/04ВтрВзять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 15/04ВтрСтало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 14/04ПндВозмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда