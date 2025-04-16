Столкнувшийся с серьезными трудностями Басков взвыл от мучений: С ума сойду

Певец Николай Басков поделился своими впечатлениями о процессе ремонта в своем доме. Это, по его словам, стало настоящим испытанием.

На фестивале "Удачные песни" артист рассказал о тонкостях обустройства своего жилья и о том, как он выбирает материалы и мебель для интерьера. Основной проблемой, с которой столкнулся Басков, стала нехватка необходимых материалов в России.

Артист отметил, что процесс затянулся из-за задержек с поставками. "Ткани у нас все равно не ткут, приходится ждать. Полгода вот ждем. Российские просто не делают так, не подходит", — объяснил он.

Николай подчеркнул, что его дом — это не просто жилье, а "умное" пространство, где каждая деталь продумана до мелочей. Он выбрал отечественные аналоги для оформления интерьера, которые по качеству не уступают зарубежным. "Всю мебель мне делала российский дизайнер. Просто потрясающе, один в один, как с итальянским брендом. Даже лучше сделали", — похвалил он своих соотечественников.

Особое внимание Басков уделил своему рабочему пространству, оформленному в итальянском стиле. Однако, получив итальянский кабинет, он остался недоволен его качеством: "Там были дырки, не было нужных комодов и шкафов". В результате певец обратился к российским производителям, которые смогли создать идеальный вариант. "Мне наши сделали один в один просто, в чистоту, даже не придраться", — восхитился артист.

Когда речь зашла о стоимости ремонта, Басков предпочел уклониться от конкретных цифр. "Если я буду считать, я с ума сойду", — с улыбкой сказал он. Несмотря на все трудности и затраты, артист не жалуется на финансовые возможности. "Ем я мало, любят меня бесплатно", — подметил он с иронией.