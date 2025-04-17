Победитель "Битвы экстрасенсов" зарабатывает миллионы на доверчивых гражданах

Александр Лепс занялся предпринимательством.

Экстрасенс Александр Шепс, получивший известность благодаря победе в "Битве экстрасенсов", по данным СМИ, превратил свои мистические способности в прибыльный бизнес. Победитель "Битвы экстрасенсов" зарабатывает миллионы. Сообщается, что его ежемесячный доход от продажи "магических атрибутов" достигает около 2 миллионов рублей. В арсенале шоумена, предлагаемом доверчивым клиентам, – разнообразные предметы, наделенные, по его словам, особыми свойствами: пауки, осиновые колья и камни.

Цены на "волшебные" артефакты, как утверждает источник, весьма внушительные. Например, авторский браслет от Шепса обойдется покупателю в 145 тысяч рублей. Более "бюджетным" вариантом является осиновый кол, предназначенный для ритуального втыкания в могилу в полнолуние, – его стоимость составляет 1,1 тысячу рублей.

Помимо торговли оккультными предметами, Шепс активно консультирует клиентов лично. За часовой сеанс медиум, по слухам, взимает 50 тысяч рублей, предлагая в ходе консультации дополнительные услуги, расширяющие спектр "магического" воздействия. За проведение "приворота" экстрасенс просит 40 тысяч рублей. Снятием порчи Шепс занимается неохотно, и, если все же берется за такую работу, требует от клиента подписать согласие на возможные негативные последствия, включая смерть четырех родственников.

Интересно, что сам медиум не имеет официально зарегистрированных компаний или индивидуального предпринимательства. Все финансовые операции, связанные с продажей "магических" товаров, проводятся через ИП его знакомого из Самары.

