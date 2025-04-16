Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу

Алла Пугачева накануне отметила 76-летие.

В семье Орбакайте – большой и радостный праздник. Отец Кристины Орбакайте, Миколас Орбакас, отмечает свой 80-летний юбилей. По такому случаю любящая дочь поделилась в соцсетях очень личным и теплым видеопоздравлением, собравшим множество душевных семейных моментов.

В своем ролике Кристина показала целую подборку редких кадров, охватывающих разные этапы жизни семьи. Начало видео – словно погружение в историю, с черно-белыми снимками. Молодой, статный Миколас в самом расцвете сил рядом с юной, очаровательной Аллой Пугачевой и их маленькой дочкой Кристиной – настоящая ретроспектива целой эпохи.

А дальше – уже цветные снимки и видео, Миколас в окружении семьи – с повзрослевшей, успешной Кристиной, ее мужем Михаилом Земцовым и обожаемой внучкой Клавдией.

"С юбилеем, папа. 80 лет! Ура, ура, ура", – написала Кристина под видео, коротко. Эмоции, как говорится, говорят громче слов.

И что особенно тронуло поклонников – к поздравлениям присоединилась и сама Алла Пугачева. Народная артистка СССР, которая сейчас живет за границей, не осталась в стороне от юбилея бывшего мужа и тепло откликнулась в комментариях к посту Кристины, написав всего одно слово: "Поздравляем!!!"

Поддержал поздравления и Игорь Николаев, давний друг семьи и коллега по сцене. "Крепкого здоровья папе!" – пожелал известный певец и композитор, присоединяясь к многочисленным теплым словам в адрес юбиляра.

Напомним, семейная жизнь Аллы и Миколаса не была долгой. Через два года после рождения Кристины, пара развелась. Позднее Миколас нашел свое счастье во втором браке, женившись на воздушной гимнастке Марине, которая, кстати, была на 19 лет моложе его. В этом браке родился сын Фабиан. Сейчас семья Миколаса живет в Литве, на берегу Балтийского моря. Несмотря на расстояние, Кристина поддерживает теплые отношения с отцом и его семьей, иногда приезжая в гости вместе с мужем и дочерью.