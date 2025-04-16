Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу

Самочувствие Петросяна ухудшилось Тесты Сын поставил на место зарвавшуюся Собчак Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Среда 16 апреля

11:50Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу 11:07Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме 10:21Куда сходить в Москве: афиша c 18 по 25 апреля 10:17Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне 09:37Воробьёв предложил масштабировать подмосковный сервис подключения объектов к сетям на всю страну 09:29Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну 06:52Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе 03:08Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности 00:49Фаворитка Киркорова раскрыла тайны 19-летней невесты Лепса: Она уже прошла через многое 22:15Дайнеко раскрыла подробности предстоящей свадьбы: Никаких традиций 21:54Появились новые данные о принципиальном конфликте Лолиты и Киркорова 21:25Измотанная выходками мужа Кудрявцева сделала заявление о разводе 19:58Седокова после смерти бывшего мужа публично призналась в чувствах к молодому актеру 17:5918-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование 16:37Обнародованы первые слова внезапно появившегося в Сети Ефремова 15:52Пережившая жуткую травлю Загитова вынесла нападавшим последнее предупреждение 14:37Нюша откровенно рассказала о своей личной жизни после развода: Потеряны смыслы 14:01Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга 12:17Взять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 11:52Лолита публично сделала непристойное предложение молоденькому певцу 10:30Татьяна Брухунова готовится к рождению третьего ребенка 10:16Бородина и ее избранник экономят на будущей свадьбе: Половину гостей убрали 09:48Стало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 09:34"Могла бы вырастить троих": Цымбалюк-Романовская высказалась о детях от Джигарханяна 09:15Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 08:42Жена Петросяна открыто заговорила о болезни юмориста 06:22Поклонники разнесли голосившую о помощи Кудрявцеву 03:02Киркоров станет отцом в третий раз 00:27Стало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 22:03Самбурскую сбили на пешеходном переходе в центре Москвы 21:11Водонаева страдает после бессонной ночи из-за проделок сына: Ужасно себя чувствую 20:05Билан опозорился на глазах у легендарного композитора: Это было стыдно 19:36Попавшему в неприятности Харламову срочно потребовалась помощь медиков 18:27Родившая первенца Заворотнюк обратилась к покойной матери с тревожными словами 17:38Возмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда 16:34Букингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15:56Готовящаяся к свадьбе Бородина оказалась близка к провалу: Такого безумия не видели давно 14:33От царских будуаров до "Слова пацана": уникальная коллекция киносклада "Жар-птица" 13:51От Мишки в невесомости до свитера Пересильд: уникальная коллекция Музея космонавтики раскрывает секреты 12:36Скрытный Малахов отважился показать самое важное 11:33Самочувствие заболевшего Петросяна значительно ухудшилось 10:55Олег Газманов чудом спасся от пожара 10:10Скандал в "Сто к одному": Александра Гуревича унизили в юбилейном выпуске 10:05Лера Кудрявцева взвыла от отчаяния в соцсетях 09:57Лолита нашла простой способ выживания на пенсию в 27 тысяч рублей 09:56"Я развелась и снова вышла замуж": Лорак официально уведомила о переменах в жизни 08:33"Как была свободной, так и осталась": певица Слава поставила точку в 19-летнем романе 06:12Директор Меладзе высказался о планах артиста на большой концерт в России к его 60-летию 00:49Король Карл впервые заговорил о том, сколько ему осталось жить 19:39Меган Маркл призналась в серьезном заболевании
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу

Пугачева публично обратилась к бывшему мужу по важному делу
125

Алла Пугачева накануне отметила 76-летие.

В семье Орбакайте – большой и радостный праздник. Отец Кристины Орбакайте, Миколас Орбакас, отмечает свой 80-летний юбилей. По такому случаю любящая дочь поделилась в соцсетях очень личным и теплым видеопоздравлением, собравшим множество душевных семейных моментов.

В своем ролике Кристина показала целую подборку редких кадров, охватывающих разные этапы жизни семьи. Начало видео – словно погружение в историю, с черно-белыми снимками. Молодой, статный Миколас в самом расцвете сил рядом с юной, очаровательной Аллой Пугачевой и их маленькой дочкой Кристиной – настоящая ретроспектива целой эпохи.

А дальше – уже цветные снимки и видео, Миколас в окружении семьи – с повзрослевшей, успешной Кристиной, ее мужем Михаилом Земцовым и обожаемой внучкой Клавдией.

"С юбилеем, папа. 80 лет! Ура, ура, ура", – написала Кристина под видео, коротко. Эмоции, как говорится, говорят громче слов.

И что особенно тронуло поклонников – к поздравлениям присоединилась и сама Алла Пугачева. Народная артистка СССР, которая сейчас живет за границей, не осталась в стороне от юбилея бывшего мужа и тепло откликнулась в комментариях к посту Кристины, написав всего одно слово: "Поздравляем!!!"

Поддержал поздравления и Игорь Николаев, давний друг семьи и коллега по сцене. "Крепкого здоровья папе!" – пожелал известный певец и композитор, присоединяясь к многочисленным теплым словам в адрес юбиляра.

Напомним, семейная жизнь Аллы и Миколаса не была долгой. Через два года после рождения Кристины, пара развелась. Позднее Миколас нашел свое счастье во втором браке, женившись на воздушной гимнастке Марине, которая, кстати, была на 19 лет моложе его. В этом браке родился сын Фабиан. Сейчас семья Миколаса живет в Литве, на берегу Балтийского моря. Несмотря на расстояние, Кристина поддерживает теплые отношения с отцом и его семьей, иногда приезжая в гости вместе с мужем и дочерью.

Шоу-бизнес в Telegram

16 апреля 2025, 11:50
Алла Пугачева. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Филипп Киркоров и Виктория Шелягова. Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

По теме

Галкин* и Пугачева прилюдно облабызали друг друга

Приплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения

Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте певица, актриса

Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме

Леонид Агутин сделал заявление об алкоголизме
Леонид Агутин рассказал, как музыканты создают себе настроение на сцене. Леонид Агутин, известный музыкант и композитор, приоткрыл завесу над одной из грустных сторон музыкальной профессии и сделал заявление об алкоголизме.

Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне

Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на упоминание о сыне
Сын Агаты Муцениеце давно живет с отцом. Актриса Агата Муцениеце появилась на премии "Voice Главные лица 2025" в сопровождении своего возлюбленного, музыканта Петра Дранги.

Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну

Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну
Младшая дочь Стриженовых проговорилась в день рождения сестры. Анастасия Стриженова, старшая дочь актрисы Екатерины и режиссера Александра Стриженовых, отпраздновала свой 37-й день рождения.

Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе

Звездный стилист Зверев лишил своего сына квартиры: ночует в сарае на старом матрасе
Сын Сергея Зверева подал иск в суд. В семье известного стилиста и телеведущего Сергея Зверева разгорается серьезный конфликт.

Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности

Родственники смертельно больного короля Карла III находятся в повышенной готовности
Карл III борется с онкологическим заболеванием. Недавно завершилось четырехдневное путешествие Карла III и королевы Камиллы в Италию, которое прошло спокойно, согласно британским источникам.

Выбор читателей

14/04ПндБукингемский дворец: вдова Этуша скупает по миру королевские винтажные вещи 15/04ВтрПриплыли: муж-иноагент выставил Пугачеву прямо в день ее рождения 15/04ВтрСтало известно о состоянии находящегося в коме Тиграна Кеосаяна: возможна трансплантация сердца 15/04ВтрВзять на карандаш: в России фиксируют имена артистов, поздравивших с днем рождения беглую Пугачеву 15/04ВтрСтало известно, сколько Галкин* зарабатывает за границей: внушительная цифра 14/04ПндВозмущенный сын поставил на место зарвавшуюся Собчак: Запомни раз и навсегда