Самый озорной принц отмечает день рождения: Кенсингтонский дворец показал новый портрет Луи

Луи завоевал любовь публики после своего самого первого выхода в свет.

Младший сын принца и принцессы Уэльских, принц Луи, достиг возраста семи лет. Этот обаятельный юный представитель британской короны уже завоевал сердца многих своей непосредственностью и неугомонным нравом, за что его негласно окрестили самым озорным членом королевской семьи.

Следуя установившейся традиции, Кенсингтонский дворец представил общественности свежий официальный портрет виновника торжества. Любопытной деталью стало изменение в авторстве: на этот раз за камерой оказался не член семьи, а известный профессиональный фотограф Джош Шайннер. В предыдущие годы праздничные снимки принца Луи нередко создавала его мать, принцесса Кейт, увлекающаяся фотографией.

На представленном снимке юный принц предстает перед нами в расслабленной, естественной позе. Его лицо озаряет широкая искренняя улыбка, а во взгляде по-прежнему горит искорка того самого детского лукавства и озорства, которое так полюбилось публике.

Принц Луи и ранее неоднократно попадал в объективы камер благодаря своим непосредственным проявлениям на официальных событиях. Вспомнить хотя бы его знаменитые гримасы на балконе Букингемского дворца во время торжеств или забавные моменты во время совместных выходов с родителями. Несомненно, этот ребенок, несмотря на свои годы, уже успел зарекомендовать себя как самый спонтанный и полный жизни член семьи Уэльских.

Появление нового портрета традиционно вызвало оживленную реакцию среди многочисленных поклонников королевской семьи в социальных сетях. Комментаторы единодушно отмечают, насколько быстро взрослеет юный принц, а также поразительное сходство, проявляющееся с возрастом, между Луи и его отцом, принцем Уильямом, в детские годы.

