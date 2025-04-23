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Среда 23 апреля

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Озверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху

Озверевший Киркоров набросился на коллегу по цеху
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Филипп Киркоров не оставил без внимания оскорбления.

Народный артист России Филипп Киркоров резко отреагировал на обвинения в жадности, двуличии и творческом бесплодии, прозвучавшие от шансон-исполнительницы Вики Цыгановой.

Конфликт вспыхнул после интервью марта нынешнего года, в котором Цыганова заявила, будто Киркоров заключил "дьявольский договор", подписав многомиллионный рекламный контракт на сумму ровно 6 миллионов 666 тысяч 666 рублей. Артистка выразила мнение, что подобная сделка показывает готовность Киркорова идти на любые поступки ради финансов, вплоть до продажи родных.

Помимо обвинений в корысти, она подвергла критике личность самого артиста, называя его фальшивым человеком, а карьеру — бессмысленной. Вдобавок Цыганова усомнилась в справедливости присвоенного звании народного артиста отцу Филиппа, Бедросу Киркорову.

Отвечая на нападки, Киркоров набросился на коллегу по цеху, охарактеризовав ее высказывания как попытку привлечения внимания общественности путем дешевых провокаций.

"Сейчас модно наезжать на Киркорова, чтобы их заметили. Давно забытых, никому не нужных. Сбитые летчицы какие-нибудь", — язвительно отозвался певец, дав ясно понять, что рассматривает подобные выпады как попытки второсортных артистов вернуть себе известность за чужой счет.

Согласно Киркорову, коллеги из шоу-индустрии прибегают к этому трюку исключительно для того, чтобы общественность вновь вспомнила их имена. Кроме того, Киркоров поделился разочарованием относительно состояния российского шоу-бизнеса, упомянув, что доверием пользуется лишь небольшая группа друзей — композитор Игорь Крутой и продюсер Яна Рудковская. Этим он подчеркнул отсутствие симпатии к остальным представителям индустрии, посчитав подобную реакцию защитой от манипуляций и попыток нажиться на собственном имени.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 19:56
Филипп Киркоров. Фото: Дни.ру / Феликс Грозданов
"Пятый канал"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Прощайте, капитан эстрады: в гроб к Киркорову положили дорогую его сердцу вещь

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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