Солистка Artik & Asti вызвала бурю негодований в Сети, появившись в аксессуарах за несколько миллионов рублей

Севиль появилась в экстравагантном образе на премии "Муз-ТВ".

Солистка популярной группы Artik & Asti, известная под псевдонимом Seville (Севиль Велиева), которая ранее принимала участие в третьем сезоне музыкального шоу "Голос" на Первом канале, привлекла к себе особое внимание на недавней премии телеканала "Муз-ТВ". Певица появилась на мероприятии в эффектном образе, дополненном драгоценными украшениями от всемирно известного итальянского ювелирного бренда Bulgari. Общая стоимость аксессуаров исчисляется миллионами рублей.

Как сообщает СМИ, на запястье артистки были замечены часы Bulgari Serpenti. Эта модель, украшенная бриллиантами классической огранки и оснащенная элегантным циферблатом из серебристого опала, является символом роскоши и статуса. По информации журналистов, стоимость таких часов превышает 1,1 миллиона рублей.

Помимо часов, Севиль дополнила свой выход не менее впечатляющим кольцом. На ее руке сияло изделие из белого золота весом 18 карат, также инкрустированное крупным бриллиантом аналогичной огранки. Ориентировочная цена этого кольца, по оценкам издания, составляет более 1,15 миллиона рублей. Таким образом, общая стоимость продемонстрированных ювелирных изделий превысила два миллиона рублей.

Такая демонстрация роскоши немедленно вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Мнения пользователей, как это часто бывает в подобных случаях, разделились. Многие поклонники выражали восхищение образом певицы и красотой самих украшений, поздравляли Севиль с успехом и отмечали, что артистка такого уровня может позволить себе подобную роскошь. Комментарии вроде "Шикарно выглядит!", "Заслужила!", "Настоящая звезда!" заполонили ленты.

Однако нашлись и те, кто отнесся к дорогостоящим аксессуарам с критикой и негодованием. Часть пользователей посчитала такую открытую демонстрацию богатства неуместной, особенно в текущих реалиях. В комментариях звучали вопросы о целесообразности трат столь внушительных сумм на украшения, когда "люди считают каждую копейку". Некоторые обвиняли певицу в "показухе" и отсутствии скромности.

Сама певица поделилась, что основная часть ее стильного наряда для церемонии вручения премии была создана известным грузинским модельером Давидом Кома (David Koma), чьи работы пользуются популярностью у мировых звезд.

Стоит отметить, что этот период является насыщенным не только в профессиональной, но и в личной жизни артистки. В ноябре прошлого года стало известно о помолвке Севиль. Предложение руки и сердца певице сделал ее возлюбленный, певец Антон Гайворонский, выступающий под псевдонимом TONI, во время празднования ее дня рождения.

Появление Севиль в столь дорогостоящих украшениях на одной из главных музыкальных премий страны подчеркнуло ее статус и стало предметом активного обсуждения среди поклонников и медиа.

