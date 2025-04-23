Как живой: появились первые кадры из гроба Зураба Церетели

Памятник Петру I, монумент на Поклонной горе, ансамбль на Манежной площади, монумент "Дружба навеки" – все это появилось в Москве стараниями Зураба Церетели. Сегодня столица прощается со скульптором и живописцем.

Проститься с Зарубом Церетели пришли Никас Сафронов, Татьяна Михалкова, Анита Цой, Андрей Малахов, Константин Эрнст. Все они в один голос говорили про покойника: "Как живой!.."

Действительно, смерть практически не изменила черт лица Зураба Константиновича. Кажется, что он просто уснул. В шикарном гробу монументалист лежит в любимом голубом костюме, в сине-черном галстуке и белоснежной сорочке. На груди у него висит золотая звезда "Серп и Молот", которую вручили ему в 1990 году вместе со званием Героя Социалистического Труда за большой личный вклад в развитие советского изобразительного искусства и плодотворную общественную деятельность.

Вообще же, у Церетели было огромное количество наград – он являлся полным кавалером ордена "За Заслуги перед Отечеством", имел ордена Ленина и Дружбы народов, медали иностранных держав...

Напомним, Зураб Церетели скончался 22 апреля у себя дома в Переделкино от остановки сердца. Упокоится художник-монументалист в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где похоронены многие известные писатели, артисты, ученые и национальные герои.