Скандал на похоронах Церетели: поклонница полезла в гроб ради фото с покойником

В Храме Христа Спасителя в 12 часов 23 апреля отслужили заупокойную литургию по скончавшемуся накануне художнику и скульптору Зурабу Церетели. А потом к гробу могли подойти все желающие. Правда, не обошлось без скандала.

Отпевание прошло в храме, который был воссоздан благодаря, в том числе, и Зурабу Церетели. В 1994 году скульптор вошел в Совет по воссозданию религиозного сооружения, он же заканчивал его строительство, начатое другими.

Проститься с монументалистом пришли Татьяна Михалкова, Андрей Малахов, Анита Цой, Лео Бокерия, Константин Эрнст... Все они были лично знакомы с Зурабом Церетели. Но оказались в храме и те, кто никогда в жизни не видел этого живописца. А о совместном с ним фото всегда мечтал, как оказалось. И сейчас представилась уникальная возможность осуществить желание – Зураб Константинович не возражал.

Одна из таких поклонниц ничтоже сумняшеся попросила спутника снять ее "с Зурабчиком". Передала ему телефон, а сама полезла в гроб, нагнулась к покойнику, чтобы казалось, будто они вместе, будто она улыбается ему... Этим снимком можно будет украсить дом, похвастаться перед родными и друзьями. Конечно, в идеале было бы приобнять покойника, но желающие проститься напирали, и в итоге это сделать не удалось. Но даже так кадр "на добрую память" получился прекрасный. Правда, окружающие сочли это кощунством – разразился скандал.

Вспомнилось, как в 2016 году композитор Александр Журбин сделал селфи у гроба скульптора Эрнста Неизвестного. Потом шутили, что музыкант якобы ловил там Покеменов – модное в ту пору занятие.

Напомним, Зураб Церетели скончался 22 апреля у себя дома в Переделкино от остановки сердца. Упокоится художник-монументалист в Дидубийском пантеоне в Тбилиси, где похоронены многие известные писатели, артисты, ученые и национальные герои.