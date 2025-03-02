"Не деньги": Киркоров поразил содержимым своего внушительного сейфа

10-я юбилейная России?ская национальная музыкальная премия "Виктория" собрала главных звезд отечественного шоу-бизнеса. Филипп Киркоров был представлен в трех номинациях и стал в итоге "Певцом года". Кроме того, король российской эстрады вышел на сцену, чтобы вручить награду в номинации "Лучшее концертное шоу". А за кулисами его ждал корреспондент "Дни.ру".



Сейфы марки SWITZBERG – это первая в мире система для умного и идеального хранения ценных вещей. Каждый такой сейф индивидуален – он устанавливается внутри стены и закрывается специальным механизмом, который маскируется картиной. Именно такой стоит дома у Филиппа Киркорова.

"Это главный сейф с моем кабинете, который открывается по отпечатку пальца, – говорит Киркоров. – Там хранятся не деньги, нет, а нечто более ценное. Это первая статья про меня под названием "Это только начало", которую написала Алла Пугачева и которая вышла в журнале "Кругозор" в 1987 году. Там еще была вложена гибкая пластинка. В сейфе лежит и альбом с публикациями о Любови Петровне Орловой, который она лично собирала. Моя бабушка дружила с ней. Эти две вещи для меня очень дороги".

А где же Киркоров хранит честно заработанные капиталы? "У меня все деньги в банке... Консервной!" – улыбается он.

Стоит заметить, что примерно так же несколько лет назад про доходы ответила его бывшая жена Алла Пугачева: "Говорят. что я артистка, // Да еще капиталистка, // А у меня в швейцарском банке // Огурцов стоит полбанки".