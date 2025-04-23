Переломавший ребра Михаил Боярский рвется на сцену

С Михаилом Боярским произошел несчастный случай во время выступления.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский, один из самых узнаваемых и любимых актеров отечественного театра и кино, выписан из больницы, где он проходил лечение после серьезной травмы. Артист находился под наблюдением врачей с переломом ребра и ушибом легкого.

Радостную новость о выписке Михаила Сергеевича сообщает агентство ТАСС со ссылкой на источник в петербургском Театре имени Ленсовета, с которым много лет связана творческая биография артиста. По информации источника, Михаил Боярский уже находится у себя дома.

Несмотря на недавнюю травму, потребовавшую госпитализации, народный артист демонстрирует поразительную стойкость и желание как можно скорее вернуться к работе. Уточняется, что Михаил Боярский планирует выйти на сцену уже в конце апреля – предварительно, в спектаклях 27 и 29 числа. При этом, как стало известно, восстановительные и лечебные процедуры он проходит амбулаторно, не требуя круглосуточного пребывания в стационаре.

Инцидент, который привел к госпитализации актера, произошел 14 апреля. Во время репетиции в Театре имени Ленсовета случился несчастный случай. По данным журналистов, во время работы над постановкой "Ромео и Джульетта" Михаил Боярский оступился на сцене и упал с высоты около трех метров на спину. Предполагается, что именно это падение стало причиной полученных травм: перелома ребер и ушибов, включая ушиб легкого.

Позднее супруга Михаила Боярского, художественный руководитель Театра имени Ленсовета и народная артистка России Лариса Луппиан, прокомментировала состояние мужа. Она подтвердила, что врачи приняли решение о госпитализации, опасаясь возможных осложнений, в частности, развития пневмонии из-за ушиба легкого. К счастью, благодаря своевременной и профессиональной помощи медиков, эту угрозу удалось предотвратить, и заболевание не развилось.

Сейчас артисту предстоит период реабилитации, но его настрой и планы выйти на сцену в конце месяца свидетельствуют о положительной динамике восстановления. Поклонники народного артиста с нетерпением ждут его появления на подмостках.

