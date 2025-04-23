Звезда "Служебного романа" Немоляева готовится к сложной операции на сердце

Светлана Немоляева находится в больнице и готовится к важной операции на сердце.

Звезда культового фильма "Служебный роман" поделилась с поклонниками своим состоянием и планами на ближайшие дни. Она сообщила, что завтра ей предстоит рутинная операция, направленная на лечение аритмии, с которой она борется уже более десяти лет.

Светлана, которой сейчас 88 лет, рассказала, что проблемы с сердцем начались после трагической утраты мужа в 2011 году. С тех пор актрисе приходится постоянно контролировать свое состояние, так как аритмия проявляется довольно часто. Несмотря на то, что она принимает лекарства, медикаменты не всегда помогают справиться с приступами. В некоторых случаях ей приходилось вызывать скорую помощь, чтобы получить необходимую медицинскую помощь.

Недавно, в начале апреля, у Светланы снова случился неприятный эпизод — ей стало плохо прямо дома. Несмотря на ухудшение самочувствия, актриса отказалась от госпитализации и решила не пропускать запланированный выход на сцену Театра Маяковского.

Напомним, осенью прошлого года Немоляева обратилась к врачам с симптомами, которые напоминали COVID-19: у нее наблюдались слабость, сильный кашель, насморк и высокая температура. К счастью, тест на коронавирус не подтвердился, и медики поставили диагноз — острая инфекция верхних дыхательных путей. Врачи настоятельно рекомендовали ей соблюдать режим и назначили курс лечения, включая больничный.