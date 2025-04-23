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Избранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили

Избранник Бородиной кинул ее перед свадьбой: Мы проснулись и решили
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Николай Сердюков чувствовал себя крайне плохо.

Неожиданный поворот событий омрачил предсвадебные дни популярной телеведущей Ксении Бородиной и ее жениха Николая Сердюкова. Как рассказал Сердюков, он планировал грандиозный романтический подарок – совместную поездку в Южную Корею на концерт знаменитой группы Coldplay.

Однако уже первая попытка вылететь обернулась фиаско из-за бюрократических проблем с визой. Не сдавшись, Николай тут же купил новые билеты на следующий день, полагая, что уж теперь-то все под контролем.

Но так получилось, что Николай кинул невесту с отдыхом. Ночью перед вторым вылетом Николаю стало крайне плохо.

"Ночью у меня температура 39,2. Я провалялся в кровати, меня морозило. Ксения пыталась меня поставить на ноги, в итоге мы проснулись и приняли решение, что никуда не полетим", — сообщил он в блоге.

Таким образом, именно это совместное решение, принятое из-за болезни жениха, привело к тому, что поездка сорвалась, а Ксения Бородина, по сути, осталась без обещанного подарка и без компании в путешествии. Вторые билеты, бронь отеля и экскурсии оказались невозвратными, а концерт Coldplay так и не состоялся для пары.

Николай признался, что причиной недомогания, скорее всего, стали частые перелеты в последнее время – пара активно путешествует после объявления о помолвке, побывав во многих странах. Он чувствует себя неважно и даже обращался к врачам.

Несмотря на сорванные планы и финансовые потери, Ксения Бородина отнеслась к ситуации с пониманием. Николай извинился перед ней в соцсетях: "Прости!", на что телеведущая тепло ответила: "Прощаю", продемонстрировав поддержку.

Поездка в Корею не состоялась, но пара активно готовится к главному событию – свадьбе, которая запланирована на июнь этого года. Надеемся, что Николай быстро поправится и никаких новых "сюрпризов" перед торжеством не произойдет.

Шоу-бизнес в Telegram

23 апреля 2025, 21:08
Ксения Бородина. Фото: Youtube / @ksenia.borodina
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