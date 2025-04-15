18-летний сын Булановой угодил в серьезную передрягу: Драка и преследование

Сын популярной певицы Татьяны Булановой стал участником неприятного инцидента.

18-летний Никита, который только начинает свою музыкальную карьеру под псевдонимом Bulanow, столкнулся с назойливым поклонником. Это обернулось дракой и преследованием.

Никита, следуя по стопам своей матери, уже успел завоевать симпатии людей благодаря своему музыкальному стилю. Однако недавний случай показал, что популярность может иметь и обратную сторону.

Фанат, не стесняясь, ломился в квартиру к молодому артисту, требуя сделать совместное фото. Несмотря на настойчивые просьбы Никиты оставить его в покое, поклонник не уходил. В результате напряженной ситуации между ними завязалась потасовка.

"Всем привет, не спал до утра, он написал на меня заявление за "избиение", — рассказал Никита в своем телеграм-канале.

Никита — младший сын Татьяны Булановой от брака с известным футболистом Владиславом Радимовым. Их семья была вместе 11 лет, но в 2016 году распалась после того, как певица обнаружила переписку своего мужа с подругой. С тех пор Никита живет с мамой, отчимом и старшим братом. Недавно Татьяна также рассказала о том, что ее старший сын решил переехать к ней, несмотря на то, что у него уже есть собственная квартира.