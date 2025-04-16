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Среда 16 апреля

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Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну

Дочь Стриженовых случайно раскрыла семейную тайну
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Младшая дочь Стриженовых проговорилась в день рождения сестры.

Анастасия Стриженова, старшая дочь актрисы Екатерины и режиссера Александра Стриженовых, отпраздновала свой 37-й день рождения. Екатерина Стриженова поздравила дочь в социальных сетях, поделившись воспоминаниями о ее рождении.

В своем посте актриса отметила, что Анастасия стала их первым ребенком, появившись на свет вскоре после ее 20-летия. Екатерина Стриженова рассказала, что они с мужем растили дочь без помощи нянь, при поддержке своих матерей, которые, по ее словам, также были работающими женщинами. Она упомянула, что в первые годы жизни Анастасию часто переносили в корзине, так как в то время не были распространены автокресла и подгузники.

Младшая дочь Стриженовых, Александра, которой 24 года, также присоединилась к поздравлениям в социальных сетях. В своем сообщении Александра случайно раскрыла семейную тайну. По словам девушки, рождение второго ребенка не входило в планы родителей, и инициатором этого стала Анастасия, которая просила родителей о "собачке или братике".

Александра в шутку отметила, что родители "неточно" выполнили запрос, поскольку вместо брата родилась сестра. Тем не менее, она выразила благодарность старшей сестре и отметила, что ей "невероятно повезло" с ней.

Шоу-бизнес в Telegram

16 апреля 2025, 09:29
Екатерина Стриженова. Фото: Youtube / @tvk_new
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Фоторепортаж

"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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