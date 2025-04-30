Тест: угадайте культовый советский фильм по одной фразе медика

В советском кино медики часто становились символами самоотверженности и профессионализма.

Эти образы, как правило, олицетворяли идеалы медицинской профессии, готовые к самопожертвованию ради спасения жизни. Советское кино представило разнообразие медицинских персонажей, от идеальных до комичных, отражая их многогранность.

Этот увлекательный тест станет настоящим испытанием для любителей кинематографа СССР. Если вы часто смотрите фильмы, наслаждаетесь их сюжетами и внимательно следите за диалогами, то у вас есть все шансы справиться с этой задачей.

1. "Все, что нажито непосильным трудом, все ж пропало! Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три".

А) "Кавказская пленница"

Б) "Мимино"

В) "Иван Васильевич меняет профессию"

2. "Мы вас вылечим! Алкоголики — это наш профиль!".

А) "Кавказская пленница"

Б) "Покровские ворота"

В) "Дорогой мой человек"

3. "В конце концов всем женщинам свойственны черты милиционера. Сначала они говорят "Давайте не будем", а потом — "Следуйте за мной".

А) "Неоконченная повесть"

Б) "Три плюс два"

В) "Здравствуйте, доктор!"

4. "Память к ней постепенно возвращается, но нужен толчок…".

А) "Гостья из будущего"

Б) "Дни хирурга Мишкина"

В) "Сельский врач"

5. "Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию".

А) "Жил-был доктор…"

Б) "Собачье сердце"

В) "Пути и судьбы"

Правильные ответы:

1. — В) "Иван Васильевич меняет профессию"

2. — А) "Кавказская пленница"

3. — Б) "Три плюс два"

4. — А) "Гостья из будущего"

5. — Б) "Собачье сердце"