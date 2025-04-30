Муж Кудрявцевой вышел на связь после слухов о серьезном разладе в семье

Муж известной телеведущей Леры Кудрявцевой вышел на связь после слухов о его возможной зависимости.

В своем блоге 37-летний Игорь Макаров опубликовал личное фото из спортзала, что может говорить о его намерении вернуться к активным тренировкам, а также восстановить физическую форму.

Слухи о разладе в семье Кудрявцевой начали появляться еще в 2024 году, когда Лера открыто обвинила Игоря в зависимости и приняла решение уйти от него. Однако спустя некоторое время пара смогла помириться и попытаться наладить отношения.

К сожалению, уже в начале 2025 года телеведущая вновь заговорила о своих переживаниях, признавшись, что устала от постоянной борьбы за своего мужа и даже начала посещать психолога для получения помощи. На протяжении всего этого времени Игорь оставался в тени, не комментируя сложившуюся ситуацию.

Его молчание вызывало множество вопросов у поклонников и журналистов, которые пытались понять, как складываются их отношения. Тем временем Лера с дочкой находится в санатории в Сочи, где они проводят время вдали от домашних забот.

Макаров не присоединился к ним, что также подвечивает напряженность в их отношениях. Пока неизвестно, удалось ли звездной паре наладить свои отношения и найти общий язык после всех трудностей.