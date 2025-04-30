Услышавший о Пугачевой на своем празднике Киркоров мгновенно изменился в лице

Филипп Киркоров сегодня отмечает свой 58-й день рождения.

В преддверии этого события певец устроил яркую презентацию своего нового видеоклипа на песню "Везувий", которая привлекла внимание не только поклонников, но и журналистов. Вечер прошел в атмосфере веселья и праздника, однако не все вопросы, поступившие от представителей прессы, пришлись артисту по душе.

Киркоров в последнее время демонстрирует невероятную работоспособность: его график насыщен концертами и съемками. Всего за несколько дней до презентации он успел выступить в Санкт-Петербурге и принять участие в финале популярного телешоу. Несмотря на такую нагрузку, артист сохраняет бодрость духа и активно общается с гостями мероприятия.

Недавно Филипп заметно изменился — он постройнел и стал выглядеть более энергичным. Артист утверждает, что каждый день уделяет время спорту и тщательно следит за своим питанием. Также он старается окружать себя только близкими по духу людьми, что, судя по всему, исключает бывшую супругу Аллу Пугачеву.

На вопрос одной из журналисток о том, поздравил ли он Аллу Борисовну с днем рождения, реакция Киркорова была довольно неожиданной. Он сделал вид, что не слышит вопроса, мгновенно изменившись в лице. Это поведение вызвало недоумение у присутствующих.

"Ну что, все? Вопросы все?", — с легкой иронией спросил он у журналистов, тем самым дав понять, что не собирается обсуждать свою бывшую подругу. На протяжении последних лет их общение прекратилось, и сам Киркоров не раз признавался, что дружба с Пугачевой завершилась еще до ее отъезда из России.