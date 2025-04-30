Место на престижном кладбище Ирина Пегова получит бесплатно благодаря указу президента

В столичном кинотеатре "Художественный" состоялась звездная премьера фильма "Финал". Этот зрелищный экшен от режиссеров Петра Зеленова и братьев Пресняковых рассказывает о легендарной победе сборной России по волейболу на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Одну из ролей в картине сыграла Ирина Пегова.

Ирина Пегова ровно год назад стала Народной артисткой – президент страны наградил актрису "за большие заслуги в развитии кинематографического и театрального искусства". Но она сама говорит, что ничего в ее жизни после того указа не изменилось.

"В нашей стране звания Народных и Заслуженных никак не влияют ни на гонорары, ни на количество ролей, ни на частость приглашений куда-то, – вздыхает Пегова. – Я живу, как и жила"

Правда, указ президента страны все-таки имеет для актрисы некоторую практическую пользу.

"Я знаю, что на бесплатное место на кладбище можно рассчитывать, имея звание "Народная артистка России", – улыбается Ирина.

Впрочем, думать ей об этом слишком рано – в июне Пеговой исполнится всего 47 лет. Но будь она постарше и выйди уже на пенсию, то могла бы рассчитывать не только на место для захоронения в престижном столичном некрополе, типа Троекуровского или Новодевичьего, а и на хорошую – более тридцати тысяч рублей! – прибавку от столичного градоначальства. Она положена Народным и Заслуженным.