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Среда 30 апреля

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Шок для миллионов: Киркорова заблокировали прямо в день 58-летия

Шок для миллионов: Киркорова заблокировали прямо в день 58-летия
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30 апреля Филиппу Киркорову исполнилось 58 лет. День рождения Народный артист России решил отметить дома, без пафоса. Но вечером пришла грустная новость...

С утра социальные сети разрывались – многие хотели поздравить Короля российской эстрады, опубликовав в социальных сетях совместное с ним фото или поделилившись воспоминанием. Ведь он – легенда нашей сцены!

Каково же было удивление поклонников артиста, когда вечером личная страница Киркорова оказалась заблокирована. Менеджмент артиста сообщил, что пока не знает причины, не знает, кто "постарался" навредить любимому народом музыканту, но надеется восстановить доступ к странице артиста быстро.

Скриншот: соцсети

Это тем более обидно, что 30 апреля состоялась премьера клипа Филиппа Киркорова на песню "Везувий", который он считает одним из самых зрелищных в своей карьере. Ведь снимали клип в Сорренто, у настоящего действующего вулкана. Певец хотел, чтобы это выдающееся творение увидело как можно больше людей, и тут такая неприятность.

На страницу Киркорова было подписано несколько миллионов человек, и ее исчезновение стало для них шоком. Певец делился там не только творческим, но и личными событиями. Его аккаунт считался одним из самых популярных в сети – каждый новый пост становился информационным поводом и долго обсуждался.

Шоу-бизнес в Telegram

30 апреля 2025, 20:44
Филипп Киркоров. Фото: Феликс Грозданов
"ДНИ.РУ"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Киркоров на 40-й день смерти отца отслужил панихиду на могиле святой Ксении Петербургской

Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру
Фото: Дни.ру

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