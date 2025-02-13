"По его просьбе и настоянию": сын у гроба Стриженова огласил его завещание

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили на престижном Троекуровском кладбище столицы. Его могила – рядом с захоронением актрисы Анастасии Заворотнюк на 21-м участке. А перед погребением сын покойного Александр Стриженов рассказал о завещании.

На могиле Олега Стриженова установили простой деревянный крест – капитальный дорогой памятник появится не раньше, чем через год.

Вообще, и крест, и совершенный священником заупокойный богослужебный чин, которым Церковь провожала в вечную жизнь новопреставленного – все это духовное завещание самого Стриженова. О чем сообщил "Дни.ру" его сын Александр.

"Семья по его настоянию и просьбе провожала его в таком религиозном ключе, – говорит Александр Стриженов. – Мы успели все сделать – в реанимации ЦКБ его соборовали, причащали и исповедовали. и всею ночь перед похоронами мы провели в храме". Стоит пояснить, что в таинстве соборования (елеосвящения) у Бога испрашивается отпущение больному грехов, которые больной забыл на исповеди.

После отпевания священник рассказал родным, что ждет душу раба Божиего Олега на 3, 9 и 40 день после кончины. И наказал усиленно молиться о нем, чтобы облегчить страдания души и помочь ей обрести Царствие небесное.

Напомним, Олег Стриженов, известный по ролям в фильмах "Овод" и "Капитанская дочка", умер в возрасте 95 лет. О кончине артиста сообщила его помощница. Причиной смерти стали осложнения после перенесенного ишемического инсульта.