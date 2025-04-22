Умер художник и скульптор Зураб Церетели

Умер Зураб Церетели. Выдающемуся скульптору и художнику был 91 год.

Маэстро покинул этот мир около двух часов ночи в своей квартире. Причиной его смерти стала остановка сердца.

Помощник художника Сергей Шагулашвили подтвердил информацию о смерти. Он добавил, что решение о прощании и похоронах будет принято позже.

Зураб Церетели был народным художником России и полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Его творческое наследие включает множество знаковых произведений, которые оставили заметный след в истории искусства. Среди наиболее известных работ — памятник Петру I, установленный в Москве, а также монумент "Дружба навеки". Его работы можно увидеть не только в России, но и за границей: "Слеза скорби" в Нью-Джерси, памятники во Франции и Испании также являются частью его обширного портфолио.

Церетели был не просто скульптором, но и художником-монументалистом, который умел создавать масштабные и выразительные композиции. Он также занимал пост президента Российской академии художеств, где способствовал развитию искусства и поддержке молодых талантов. Его вклад в культуру и искусство невозможно переоценить.