Ивлеева нажила новые финансовые проблемы из-за многострадального провального бизнеса

Анастасия Ивлеева нажила новые финансовые проблемы. Они связаны с ее убыточным бизнесом.

На этот раз транспортная компания ООО "ТЛК Трансгрупп" подала в суд на ее закрывшуюся компанию "Коленки пчелы", требуя взыскать 288 тысяч рублей за оказанные услуги. Эта ситуация стала очередным ударом для Ивлеевой, которая уже сталкивалась с несколькими судебными исками от других компаний.

Напомним, что помимо иска от "ТЛК Трансгрупп", Анастасия также имеет дела с другими организациями. Например, ООО "Альянслогистик" требует от нее 1,7 миллиона рублей, а ООО "Нижегородский экспресс" — 107 тысяч рублей. Кроме того, не стоит забывать о выигранном иске от ООО "Вильд Россия", который обязывает Ивлееву выплатить 1,4 миллиона рублей. Все эти финансовые претензии создают серьезные проблемы для ее бизнеса и репутации.

Несмотря на трудности, Ивлеева не только не унывает, но и активно продолжает развивать свои проекты. Недавно она анонсировала запуск нового шоу о деревне под названием "Чегеря".

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ивлеева избавилась от многомиллионног долга. По данным журналистов, блогер погасила задолженность в размере 24 миллионов рублей. Известно, что это стало возможным благодаря продаже ее роскошного особняка в Подмосковье.