Умер папа римский Франциск

Волочкова заявила о запрете на свадьбе дочери Тесты Ефремов избавился от зависимости Игры Сонник

Топ новостей недели

Появились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многоеПоявились данные о сносе 150-милионного особняка Пугачевой: Глаза закрывали на многое Павел Буре язвительно отреагировал на рекорд ОвечкинаПавел Буре язвительно отреагировал на рекорд Овечкина Состояние заболевшей Семенович резко ухудшилосьСостояние заболевшей Семенович резко ухудшилось После возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для делаПосле возращения к Долиной квартиры всплыла важная деталь: Ключевое значение для дела Дочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разносДочь вернувшегося домой Ефремова устроила жесткий разнос

Лента новостей

Понедельник 21 апреля

12:02Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге 11:35Умер папа римский Франциск 10:39Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай 06:41Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек 03:16Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания 00:04Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением 19:04Куличи по 100 тысяч: Кравец рассказала о праздновании Пасхи Христовой богачами Рублевки 16:47Пережившая жуткие последствия болезни Казьмина подробно рассказала о восстановлении 14:16СМИ: Гагарина собирается заработать за одно выступление десятки миллионов 12:39Тест: насколько хорошо вы знаете российское кино 90-х годов? 10:23Шаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался 06:34Волочкова сообщила о жестком запрете на готовящейся свадьбе 19-летней дочери 03:17Перед свадьбой с Кейт Миддлтон принца Уильяма вынудили пройти своеобразный тест 00:04Появление Утяшевой на публике с новой деталью во внешности стало сенсацией 16:36Меган Маркл столкнулась с жуткой травлей: Абсолютно ненормально и чрезмерно 14:21Тест: насколько хорошо вы помните деликатесы из советских фильмов? 12:16Раскрыт феномен внезапной популярности 65-летней Кадышевой у молодежи 10:1160-летняя Апина категорически отказалась выходить замуж: Не хочу рисковать 06:23Телеведущий Николай Дроздов серьезно пострадал из-за прогрессирующей болезни 03:37Подготовка к свадьбе дочери Волочковой обернулась позорным скандалом 00:20Пугачеву задумали лишить звания "народная артистка РСФСР" 21:41Боярский экстренно госпитализирован с жуткими увечьями после инцидента на сцене 21:02Успенская сделала резонансное заявление после публичных разборок с Киркоровым 19:15Друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Андрея Губина 17:19Боня разрыдалась из-за оставившего ее мужчины перед крайне тяжелым испытанием 15:53Известие о внезапном уходе 36-летней Муцениеце вызвало переполох 14:39Михаил Ефремов после освобождения оказался в опасности: враги активизируются 13:02Буланова не может прийти в себя из-за попавшего в заварушку сына: "Я шоке" 12:26Цирк: стала известна судьба старых концертных нарядов Филиппа Киркорова 11:48Бывшего мужа Пелагеи разыскивают органы из-за серьезных проблем с законом 11:39Упокой, Господи: люди несут цветы и свечи к умершей от отрыва тромба Утяшевой 11:14Концерт Павла Воли в Пятигорске был отмене из-за терракта 10:44В очередной раз "отмененная" Лолита взрорвалась гневной отповедью в адрес незнакомца: "Недоносок!" 10:02Продюсер рассказал, сможет ли Пресняков вернуться в Россию после выступления Орбакайте перед украинцами 09:05Анастасия Волочкова избавляется от недвижимости из-за крупных долгов 06:11Даня Милохин мог сыграть главную роль в оскароносной "Аноре" 03:28Спивающийся муж Кудрявцевой оказался по уши в долгах 00:32Оказавшаяся на дне Дана Борисова потянула за собой Стаса Пьеху 22:03Вышедший на сцену Ургант обратился к Пугачевой по важному поводу 20:35Вынужданная пойти на жертвы Водонаева потратила миллионы на лечение 20:25Пережившая смерть бывшего мужа Седокова сделала громкое заявление о детях 18:59Обнаруженный у Киркорова огромный камень вызвал настоящий переполох 17:5839-летнюю Бузову заподозрили в беременности после отъезда из России 16:56Освободившему из колонии Ефремову предложили первую роль в кино 15:48Петросян резко ответил на предложение променять молодую жену на популярную певицу 14:49Орбакайте вместе с Галкиным выступила на корпоративе у украинских бизнесменов 14:20Победитель "Битвы экстрасенсов" зарабатывает миллионы на доверчивых гражданах 14:11Господи, помилуй: как выглядит могила Добровольской спустя три месяца после похорон 12:59Оставшаяся без концертов Орбакайте выступает на разогреве у Галкина* – согласна на любые условия 12:35"Картина меняется": беглая Пугачева публично обратилась к своим врагам
685
400
true
Dni.expert
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Dni.expert»
235
35

Умер папа римский Франциск

Умер папа римский Франциск
189

Люди по всему миру потрясены трагическим известием. В возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск.

Информация о его смерти была официально подтверждена Ватиканом. Новость быстро разошлась по международным новостным агентствам.

Папа Франциск занимал пост главы Римско-католической церкви с 2013 года. Его понтификат был отмечен стремлением к реформам, а также активной позицией по вопросам социальной справедливости и экологии.

Однако в последние месяцы его здоровье вызывало серьезные опасения. В феврале этого года он был госпитализирован в Риме с диагнозом тяжелой двусторонней пневмонии. Позже врачи уточнили, что у него произошло комплексное заражение легких, что сделало его состояние критическим.

Несмотря на проблемы со здоровьем, папа продолжал исполнять свои обязанности. Так, в Пасху он выступил с праздничным посланием, в котором призвал к миру и согласия во всем мире, а также поздравил католиков с одним из самых важных праздников в христианстве.

Согласно традициям Ватикана, после смерти папы римского камерленго обязан подойти к его телу и произнести имя покойного — Хорхе Марио Бергольо. Если ответа не последует, это считается подтверждением его смерти. Затем с руки покойного снимается папский перстень, который уничтожается, символизируя окончание его понтификата.

Шоу-бизнес в Telegram

21 апреля 2025, 11:35
Фото: Freepik
Reuters✓ Надежный источник

По теме

Папа Римский Франциск намерен отречься от престола

Папу Римского сразила болезнь после выхода на публику

Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге

Царствие небесное: умершего в 69 лет Гордона решили похоронить в Петербурге
Никольское кладбище Александро-Невской лавры Петербурга – одно из самых престижных и известных в России. Здесь покоятся ученый-востоковед Лев Гумилев, драматург и критик Федор Кони, детская писательница Александр Ишимова... Тут же было решено похоронить и Гордона. Его знала кажется, вся Россия! Он родился в Симферополе в семье учителя, а свою профессию определил как "врач-публицист, одинаково занимаюсь литературой и врачебным трудом".

Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай

Кудрявцева уличила Мамаеву во лжи в эфире популярного шоу: Давай не обманывай
Лера Кудрявцева в резкой форме высказалась о фигуре Аланы Мамаевой, которая привлекла внимание зрителей своей чрезмерной худобой. Это произошло в последнем выпуске шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Бывшая жена известного футболиста продолжает вызывать беспокойство среди поклонников, которые заметили, что ее вес стал предметом обсуждения в социальных сетях.

Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек

Освободившемуся из колонии Ефремову пришлось отказаться от пагубных привычек
После выхода на свободу по условно-досрочному освобождению Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП, начал новую главу своей жизни. На данный момент актер живет в Москве под внимательным наблюдением своей жены, звукорежиссера Софьи Кругликовой.

Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания

Аффлек удивил неожиданными словами о Лопес после их скандального расставания
На недавней премьере фильма "Расплата-2" в Лос-Анджелесе Бен Аффлек удивил публику не только своим появлением, но и откровениями о своих чувствах к Дженнифер Лопес. Актер, которому исполнилось 52 года, пришел на мероприятие в компании своих детей от Дженнифер Гарнер, а также близнецов Лопес, Эммы и Макса, которых она родила от Марка Энтони.

Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением

Кейт Миддлтон встревожила подданных неожиданным радикальным решением
Кейт Миддлтон приняла неожиданное решение, которое вызвало беспокойство среди поклонников. В этом году принцесса Уэльская и ее супруг не будут присутствовать на традиционном пасхальном выезде с королевской семьей.

Выбор читателей

20/04ВскПоявление Утяшевой на публике с новой деталью во внешности стало сенсацией 20/04ВскВолочкова сообщила о жестком запрете на готовящейся свадьбе 19-летней дочери 19/04СбтТест: насколько хорошо вы помните деликатесы из советских фильмов? 20/04ВскШаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался 19/04СбтМеган Маркл столкнулась с жуткой травлей: Абсолютно ненормально и чрезмерно 20/04ВскКуличи по 100 тысяч: Кравец рассказала о праздновании Пасхи Христовой богачами Рублевки