Умер папа римский Франциск

Люди по всему миру потрясены трагическим известием. В возрасте 88 лет скончался папа римский Франциск.

Информация о его смерти была официально подтверждена Ватиканом. Новость быстро разошлась по международным новостным агентствам.

Папа Франциск занимал пост главы Римско-католической церкви с 2013 года. Его понтификат был отмечен стремлением к реформам, а также активной позицией по вопросам социальной справедливости и экологии.

Однако в последние месяцы его здоровье вызывало серьезные опасения. В феврале этого года он был госпитализирован в Риме с диагнозом тяжелой двусторонней пневмонии. Позже врачи уточнили, что у него произошло комплексное заражение легких, что сделало его состояние критическим.

Несмотря на проблемы со здоровьем, папа продолжал исполнять свои обязанности. Так, в Пасху он выступил с праздничным посланием, в котором призвал к миру и согласия во всем мире, а также поздравил католиков с одним из самых важных праздников в христианстве.

Согласно традициям Ватикана, после смерти папы римского камерленго обязан подойти к его телу и произнести имя покойного — Хорхе Марио Бергольо. Если ответа не последует, это считается подтверждением его смерти. Затем с руки покойного снимается папский перстень, который уничтожается, символизируя окончание его понтификата.