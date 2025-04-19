Раскрыт феномен внезапной популярности 65-летней Кадышевой у молодежи

В последние месяцы имя Надежды Кадышевой вновь стало актуальным среди молодежи, особенно среди пользователей соцсетей.

Хит "Плывет веночек", который когда-то завоевал популярность в 90-х, неожиданно попал в тренды, привлекая внимание нового поколения. Теперь у Кадышевой появился новый круг поклонников, состоящий из зумеров и подростков, которые открыли для себя ее творчество.

Как же так получилось, что песни, казавшиеся давно забытыми, снова обрели актуальность? Об этом рассуждает продюсер Виктор Дробыш.

По его мнению, в музыкальной индустрии, как и в моде, циклы повторяются. "Старые хиты иногда возвращаются на вершины чартов, — сказал Дробыш. — Например, песня Евдокимова “Фантазер", которая была популярна в 80-х, снова стала актуальной. В случае с Кадышевой мы наблюдаем растущий интерес к народной музыке и фольклору. Молодежь, как и их родители когда-то, начинает увлекаться такими мелодиями, что и способствовало ее возрождению".

Однако продюсер также предостерегает от излишнего оптимизма. Он считает, что текущий успех Кадышевой может оказаться недолговечным. "Лирика быстро надоедает, и молодежи вскоре захочется чего-то более динамичного и веселого. У Кадышевой не так много таких песен, поэтому я не уверен, что этот тренд продлится долго", — добавил он.

Тем не менее, Дробыш отметил, что правильная маркетинговая стратегия и создание новых хитов могут изменить ситуацию. "Сейчас можно ожидать роста цен на концерты Кадышевой. Это естественная реакция рынка на увеличившийся интерес", — заключил он.