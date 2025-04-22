Чернышев не появился на важном семейном ужине недавно родившей Заворотнюк

Дочь известной актрисы Анастасии Заворотнюк в этом году отметила Пасху в кругу близких.

После рождения первенца в начале апреля Анна решила остаться в Москве, чтобы насладиться поддержкой родных. Летние температуры в Объединенных Арабских Эмиратах, где последнее время проживала модель, делают прогулки с коляской некомфортными, и, похоже, наследница артистки планирует провести в России несколько месяцев.

На празднование Пасхи семья собралася в загородном доме Заворотнюк, где царила теплая и дружелюбная атмосфера. Анна делилась с подписчиками в соцсетях своими впечатлениями от праздника. Особое внимание было уделено украшению куличей и красению яиц. Анна рассказала о методах, которые использует ее бабушка: "Мы красили яйца в луковой шелухе, бабушка так делает уже много лет. Дальше в чулок, приложить листочек и варить. Получается очень красиво".

Семейные традиции и совместные праздники стали особенно важными для Анны после рождения сына. Она наслаждается каждым моментом, проведенным с родными, и старается передать эти традиции своему ребенку.

Однако стоит отметить, что на семейном застолье отсутствовал вдовец Петр Чернышев. Это вызвало массу вопросов у поклонников, которые заметили сей факт. Возможно, у фигуриста были свои дела или он не смог присоединиться к семье по другим причинам.