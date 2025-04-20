Пережившая жуткие последствия болезни Казьмина подробно рассказала о восстановлении

Алиса Казьмина поделилась своей непростой историей восстановления после серьезной травмы носа.

Экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина рассказала о том, как ей пришлось пройти через 12 операций, чтобы вернуть себе уверенность и радость от собственного отражения в зеркале. Ее путь к восстановлению был долгим и сложным, заняв около 2,5 лет.

Причиной столь масштабных хирургических вмешательств стали аутоиммунное заболевание и некроз, которые практически разрушили нос Алисы. Врачи не могли предложить действенного решения, и многие из них просто разводили руками, не зная, как помочь девушке.

Это заставило Казьмину уйти в тень и отказаться от публичной жизни. Однако спустя время нашелся специалист, готовый взяться за ее случай. Это стало началом долгого процесса восстановления.

"Мою историю знают многие. Пройден очень большой путь, который включал более 12 операций. Первые вмешательства были особенно тяжелыми и сложными, так как у меня не оставалось ничего из того, что можно было бы восстановить. Но сейчас я вижу свет в конце тоннеля — остались лишь коррекционные операции", — сообщила Алиса.

Сейчас она постепенно возвращается к обычной жизни, начинает давать интервью и делиться фотографиями в социальных сетях. Знаменитость также отметила, что между ней и Аршавиным произошло примирение. Футболист снова начал общаться с их дочерью Есенией, что стало важным шагом для всей семьи.