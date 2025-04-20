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Воскресенье 20 апреля

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Пережившая жуткие последствия болезни Казьмина подробно рассказала о восстановлении

Пережившая жуткие последствия болезни Казьмина подробно рассказала о восстановлении
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Алиса Казьмина поделилась своей непростой историей восстановления после серьезной травмы носа.

Экс-супруга известного футболиста Андрея Аршавина рассказала о том, как ей пришлось пройти через 12 операций, чтобы вернуть себе уверенность и радость от собственного отражения в зеркале. Ее путь к восстановлению был долгим и сложным, заняв около 2,5 лет.

Причиной столь масштабных хирургических вмешательств стали аутоиммунное заболевание и некроз, которые практически разрушили нос Алисы. Врачи не могли предложить действенного решения, и многие из них просто разводили руками, не зная, как помочь девушке.

Это заставило Казьмину уйти в тень и отказаться от публичной жизни. Однако спустя время нашелся специалист, готовый взяться за ее случай. Это стало началом долгого процесса восстановления.

Алиса Казьмина. Кадр: YouTube

"Мою историю знают многие. Пройден очень большой путь, который включал более 12 операций. Первые вмешательства были особенно тяжелыми и сложными, так как у меня не оставалось ничего из того, что можно было бы восстановить. Но сейчас я вижу свет в конце тоннеля — остались лишь коррекционные операции", — сообщила Алиса.

Сейчас она постепенно возвращается к обычной жизни, начинает давать интервью и делиться фотографиями в социальных сетях. Знаменитость также отметила, что между ней и Аршавиным произошло примирение. Футболист снова начал общаться с их дочерью Есенией, что стало важным шагом для всей семьи.

Шоу-бизнес в Telegram

20 апреля 2025, 16:47
Алиса Казьмина. Фото: соцсети
Соцсети✓ Надежный источник

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