Максим Галкин* в последнее время редкий гость в собственном доме.

Известный пародист Максим Галкин* вызвал волну обсуждений своим неожиданным возвращением в Германию. Артист поделился в Сети ностальгическими кадрами из немецкого леса, признавшись в особой любви к этой стране, которую он считает своей "родиной детства". В то же время, внимание привлек тот факт, что в поездку Галкин* отправился в одиночестве, оставив супругу Аллу Пугачеву и детей на Кипре.

48-летний шоумен рассказал, что Германия занимает особое место в его сердце, ведь именно здесь прошло его раннее детство. Он вспомнил, как еще в 2001 году дал свои первые гастроли в Германии. Известно, что в детстве Галкин* жил в городе Нора, в тогдашней ГДР, где его отец служил в советской военной администрации, а мать работала ученым.

Интересный факт из прошлого: еще в далеком 1979 году Алла Пугачева, будучи в Восточной Германии, навещала семью Галкиных. Теперь же, спустя годы, артист вернулся в Германию один, в то время как его семья остается на Кипре. В ближайших планах Галкина* – большой гастрольный тур по Германии, включающий 13 концертов.

Примечательно, что в это же время с концертами в Германии планирует выступать и Кристина Орбакайте, дочь Аллы Пугачевой. Напомним, что предыдущие попытки Орбакайте выступить в Германии два года назад столкнулись с трудностями и в итоге были отменены, вызвав неоднозначную реакцию в России.

*Признан иноагентом на территории РФ.