Два миллиарда долларов: Зураб Церетели оставил баснословное наследство

Не стало Зураба Церетели – скульптора, художника, президента Российской академии художеств. Он умер в возрасте 91 года в Москве, которая его стараниями сильно изменилась. ансамбль Манежной площади, памятник Петра Первому, Монумент Победы, Монумент "Дружба народов" – это все Церетели.

У Зураба Церетели был дом в подмосковном писательском поселке Переделкино. Еще при жизни скульптора там стал работать музей. На одном туристическом сайте посетитель поделился впечатлениями от посещения этого места: "Мимо вы точно не пройдете, поскольку над глухим кирпичным забором возвышаются бронзовые чудовища. Столько безумства одновременно в одном месте вы больше нигде не встретите! Мы были там солнечным днем, но если прийти в сумерках, то, скорее всего, следующей ночью вы не заснете – вам будут мерещиться гигантские собаки, крокодилы, кролики, сталины, персонажи фильмов".

Вообще, дом-музей Зураба Церетели – это продолжение шести музеев, созданных художником в Грузии и России. Он находится на землях дачной усадьбы, которая принадлежала художнице Наде Леже – двоюродной сестре поэта Владислава Ходасевича. Она хотела, чтобы дом в Переделкине, выстроенный для нее советским правительством в 1970-е годы, впоследствии перешел к Зурабу Церетели. В 2016 году там появился музей, который продолжит работу и после смерти Церетли.

Вообще, Зураб Константинович оставил после себя много недвижимости. Это и особняка Горбуновых на Большой Грузинской улице Москвы, построенный в 1897 года и признанный объектом культурного наследия, и одна из мастерских в доходном доме Коровина на Тверском бульваре...

Стоит заметить, что скульптор считался одним из самых богатых грузин в мире. По версии газеты The Georgian Times, в 2007 году состояние Церетели оценивалось в 2 миллиарда долларов.