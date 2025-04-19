Подготовка к свадьбе дочери Волочковой обернулась позорным скандалом

Анастасия Волочкова делает торжество в стиле Гэтсби.

Подготовка к предстоящей свадьбе 19-летней Ариадны, дочери известной балерины Анастасии Волочковой, вылилась в позорный скандал между двумя женщинами, претендующими на роль главной советчицы в организации торжества: матерью и мачехой, телеведущей Еленой Николаевой. Вместо приятных хлопот, связанных с подготовкой к свадьбе, дамы вступили в открытое противостояние, каждая яростно отстаивая свое видение идеального праздника.

Елена Николаева, жена Игоря Вдовина, бывшего супруга Анастасии Волочковой, прокомментировала конфликт журналистам на открытии 47-го Московского международного кинофестиваля. Она призналась, что не следит за светской хроникой и узнала о происходящем от репортеров.

По словам журналистов, Анастасия триумфально объявила о своей победе в "свадебной битве", заявив, что Елена больше не участвует в организации праздника после разговора с Ариадной. Однако Николаева не осталась в стороне, резко отозвавшись о поведении Волочковой, назвав его "не совсем нормальным". Она также подчеркнула, что не стремится к скандалу, но считает необходимым, чтобы Анастасия проявляла больше интереса к семье, в которой живет ее дочь.

Свадьба Ариадны запланирована на 26 апреля. Анастасия Волочкова решила взять на себя все расходы по организации торжества, сделав это свадебным подарком дочери. Для проведения банкета был арендован роскошный Золотой зал усадьбы Мясниковых, где планируется устроить "царственный" праздник в стиле "Великого Гэтсби". В соответствии с этой концепцией, гости будут одеты в черно-золотые наряды, а для невесты будет сшито платье, идеально соответствующее тематике вечера.

Однако Елена Николаева придерживается совершенно иной точки зрения на то, какой должна быть свадьба Ариадны. Телеведущая уверена, что молодой паре не нужно такое масштабное торжество. По её мнению, основная церемония должна пройти в Москве, а в Санкт-Петербурге следовало бы организовать скромное венчание в узком кругу. На это событие не планируется приглашать ни отца невесты, Игоря Вдовина, ни родственников жениха.

Николаева намекнула, что Анастасия устраивает пышное мероприятие, чтобы привлечь внимание к себе, а Ариадна, стремясь избежать споров, просто согласилась с желаниями матери. Похоже, что за кулисами свадебной подготовки разворачивается настоящая драма, где каждая из сторон пытается воплотить свою мечту об идеальной свадьбе.

