Друг раскрыл подробности состояния тяжелобольного Андрея Губина

Друг тяжелобольного Андрея Губина поделился информацией о состоянии здоровья известного музыканта.

Последние 15 лет артист практически не появляется на публике, и лишь в прошлом году он сделал исключение, выступив на фестивале "Новая волна". После этого певец, известный по хиту "Зима-холода", пообещал вернуться на сцену, но до сих пор не нашел в себе сил для этого.

В беседе с журналистами саунд-продюсер Тарас Ващишин рассказал о том, что у всех знакомых Андрея есть договоренность не беспокоить его без необходимости. "Он всегда звонит сам", — отметил продюсер.

Последний раз они общались три месяца назад, и состояние Губина осталось прежним. Тарас подчеркнул, что артист в последнее время избегает разговоров о своем здоровье и не делится планами на будущее.

Стоит отметить, что Андрей Губин, находясь на пике популярности в 2010-х, неожиданно прекратил концертную деятельность. Вокруг него ходили слухи о злоупотреблении алкоголем и психических расстройствах, однако сам артист опровергал эти обвинения. Он сообщил, что ему был поставлен диагноз — левая прозопалгия лица, что привело к его затворническому образу жизни. В редких интервью он выражал недовольство по поводу постоянных болей, которые его мучили.

Некоторое время назад Губин также упоминал о странных обстоятельствах своей жизни. Он говорил о том, что кто-то следит за ним и пытается свести с ума. По его словам, в его жилище регулярно происходят попытки проникновения, а на улице его преследуют люди на автомобилях и электросамокатах