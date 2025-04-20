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Воскресенье 20 апреля

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Шаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался

Шаляпин бросил камень в огород Чуриковой: Мозг ее не развивался
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Прохор Шаляпин резко раскритиковал профессионализм телеведущей Яны Чуриковой.

Перед разговором с Чуриковой и ее коллегой Даниилом Доэрти артист не ожидал, что беседа станет для него настолько неприятной. Финалист популярного шоу "Фабрика звезд" пришел на встречу с надеждой на легкий и конструктивный диалог, однако столкнулся с совершенно иной атмосферой.

По словам Шаляпина, он ожидал от Яны интеллигентности и снисходительности, но вместо этого столкнулся с высокомерием. Артист отметил, что, несмотря на богатый опыт работы Чуриковой в различных проектах, она, по его мнению, не проявила инициативы и лишь читала текст с суфлера.

Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов

"Мозг ее не развивался", — резко заявил Прохор.

Также Шаляпин рассказал о своем опыте участия в ток-шоу, где его часто унижали и критиковали. Это, по его словам, стало настоящей школой жизни, где он научился делать важные выводы о человеческой психологии.

Певец считает, что искренность и простота в общении с людьми гораздо более привлекательны, чем заносчивость и высокомерие. Артист добавил, что если бы Чурикова проявила больше доброты и уважения к нему, это только улучшило бы атмосферу беседы.

Критика Шаляпина не осталась незамеченной в медийном пространстве. Мнения зрителей разделились: одни поддержали артиста за его смелость высказать свое мнение о телеведущей, другие же считают его слова чрезмерно резкими. Тем временем Яна Чурикова пока не дала официального комментария по поводу высказываний певца.

Шоу-бизнес в Telegram

20 апреля 2025, 10:23
Прохор Шаляпин. Фото: Феликс Грозданов
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