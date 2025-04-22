Сменивший имидж Александр Ревва внезапно заговорил о разводе

Александр Ревва поделился с подписчиками откровением.

Известный комик и актер Александр Ревва внезапно заговорил о разводе. Шоумен обратился к российским парам с призывом ценить свои отношения и прилагать усилия для сохранения любви.

Ревва выразил обеспокоенность тем, что Россия, к сожалению, лидирует в мировом рейтинге по количеству разводов. Он подчеркнул, что это печальная статистика и призвал зрителей бережнее относиться к своим бракам.

"Пожалуйста, берегите друг друга и боритесь за свою любовь. Это очень важно," – эмоционально обратился Ревва к аудитории.

В своем обращении шоумен также посоветовал супругам чаще разговаривать друг с другом и проявлять уважение. По его мнению, "брак – это совместный труд двух людей", требующий постоянных усилий с обеих сторон.

Напомним, что Александр Ревва и его супруга Анжелика вместе уже много лет – их брак был заключен в 2007 году. Супруги воспитывают двух дочерей, Алису и Амелию.

Стоит отметить, что недавно в интернете активно обсуждали новый образ Александра Реввы. Появление артиста с усами вызвало ироничные комментарии в сети, где его в шутку сравнили с "трактористом Володей".