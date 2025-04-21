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Находящуюся на грани развода Меган Маркл обвинили в воровстве

Находящуюся на грани развода Меган Маркл обвинили в воровстве
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Меган Маркл в очередной раз оказалась в центре скандала. На этот раз речь идет об обвинениях в плагиате.

Британская писательница Мэл Эллиот утверждает, что идея мультсериала "Перл", над которым герцогиня работала в 2021 году для Netflix, подозрительно напоминает ее книгу "Pearl Power", выпущенную за семь лет до анонса проекта. Эллиот выразила разочарование, отметив, что как феминистка она ожидала от Меган большей честности.

Проблема заключается не только в названии персонажа – обе работы имеют схожий сюжет. В мультфильме и книге главная героиня, девочка по имени Перл, вдохновляется выдающимися женщинами и учится быть сильной. Мэл Эллиот подчеркнула, что ее книга основана на реальных событиях из жизни дочери, что добавляет дополнительный уровень личной привязанности к проекту.

Меган Маркл. Кадр: YouTube

Несмотря на многомиллионный контракт с Netflix, проект "Перл" был закрыт менее чем через год после анонса. Имя "Перл" исчезло со всех платформ, связанных с Меган. Эллиот не утверждает, что герцогиня намеренно присвоила ее идею, но считает, что совпадения слишком явные, чтобы их игнорировать.

Кроме того, на фоне этого скандала усиливается критика других проектов Меган. Ее кулинарная передача "С любовью, Меган" была раскритикована зрителями за отсутствие искренности и слишком наигранный подход. Остальные инициативы супруги принца Гарри также не оправдали ожиданий и не принесли желаемой прибыли. Это, по слухам, стало причиной напряженности в отношениях пары. В светской хронике все чаще обсуждают возможность развода, отмечает женский журнал Клео.ру.

Напомним, что Меган и Гарри отказались от королевских титулов и покинули Великобританию пять лет назад, стремясь к более простой жизни. На данный момент сама Меган не прокомментировала обвинения в воровстве идеи.

Шоу-бизнес в Telegram

21 апреля 2025, 14:05
Меган Маркл. Кадр: YouTube
Клео.ру✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Изгой среди своих и прыщ на теле общества: шаги Меган Маркл по раскаленным углям

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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