Успенская раскрыла личность жениха дочери: Серьезный бизнесмен и композитор

Любовь Успенская поделилась вестями о жизни своей дочери Татьяны Плаксиной.

После непростого периода в отношениях, когда на фоне очередного срыва Татьяна переживала тяжелые времена, сейчас все налаживается. Наследница артистки активно занимается творчеством, танцует на пилоне и, что особенно приятно для Успенской, начала встречаться с молодым человеком.

На недавней премии глянцевого журнала "Женщина года" Любовь Залмановна впервые открыла завесу тайны над личной жизнью своей дочери. Когда журналисты поинтересовались, каким должен быть идеальный партнер для Татьяны, певица с гордостью сообщила, что ее дочь уже нашла своего избранника. Успенская описала молодого человека как умного и талантливого, отметив, что он не только серьезный бизнесмен, но и композитор, который пишет музыку и стихи.

"Он должен быть умным... И такой уже есть! Он талантливый, пишет стихи, серьезный бизнесмен и композитор", — поделилась радостной новостью Успенская. Певица подчеркнула, что ей важно, чтобы в избраннике дочери присутствовала еврейская кровь. Это желание связано с культурными традициями и ценностями, которые Успенская считает важными для своей семьи.