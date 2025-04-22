Шарик сдулся: юморист Морозов из "Кривого зеркала" похудел на 80 килограммов

В инновационном центре Сколково журнал FB вручил премию "Женщина года". По красной дорожке шли Любовь Успенская, Ани Лорак, Люся Чеботина, Александр Буйнов, Александр Песков и другие звезды. Но больше всех удивил Александр Морозов – юморист из "Кривого зеркала". Он буквально высох!

"Да, это я тот самый шарик-одуванчик из "Кривого зеркала", правда, сдувшийся", – сразу представился артист тем, кто его не узнал. Да и как тут узнать, если он похудел аж на 80 килограммов!

"Я решил похудеть, потому что старый (в июле исполнится 52 года – Прим. ред.), больной и скоро уже никому не нужный человек, – сообщил юморист в интервью "Дни.ру". – У меня ведь каждое утро начиналось с мысли: "Господи, еще один день! Как его прожить?!"

По словам артиста, он весил 150 килограммов, это было ожирение высшей степени, теперь же весит всего 70. Фантастика!

"Я был шаром идеальной формы при росте в 164 сантиметра, – пояснил Морозов. – Но я не откачивал жир, а сделал операцию под названием гастрошунтирование".

Желудочное шунтирование — это хирургическое вмешательство, позволяющее пациенту уменьшить потребление калорий. Во время операции желудок ушивают, разделяя его на малую и большую части. Вся пища направляется в меньший желудок, объем которого составляет около 20–30 миллилитров, минуя большой желудок.

Операцию артист сделал более трех лет назад, а обошлась она ему в районе 300 тысяч рублей. "Я после нее быстро восстановился и за полгода сбросил 80 килограммов – пришлось менять весь гардероб", – пояснил артист.