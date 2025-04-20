СМИ: Гагарина собирается заработать за одно выступление десятки миллионов

Концерт Полины Гагариной в Мытищах обещает не только стать настоящим событием для поклонников, но и принести певице значительные финансовые дивиденды.

По данным телеграм-канала "Звездач", организаторы мероприятия рассчитывают на доход, превышающий 20 миллионов рублей. Журналисты выяснили, что для фанатов певицы будет доступно несколько категорий билетов, что позволит каждому желающему выбрать наиболее подходящий вариант.

Самая высокая цена на билет составляет 8 тысяч рублей. Такие места расположены в партере, что гарантирует зрителям близость к сцене и возможность насладиться выступлением в полной мере. Для тех, кто хочет сэкономить, предусмотрены более доступные варианты — самые дешевые билеты можно приобрести за 2 тысячи рублей. Однако стоит отметить, что такие места находятся на значительном расстоянии от исполнителя, и зрителям придется довольствоваться лишь общим видом на сцену.

По предварительным расчетам, организаторы мероприятия смогут заработать внушительную сумму благодаря высокому интересу к концерту Гагариной. Ожидается, что выступление артистки не только привлечет множество зрителей, но и позволит ей укрепить свои позиции на музыкальной арене.

Ранее стало известно, что фирма певицы заработала колоссальные 249 миллионов рублей на ее выступлениях в целом. Эти цифры подтверждают, что Полина Гагарина до сих остается одной из самых востребованных и высокооплачиваемых артисток в стране.